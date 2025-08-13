Logo R7.com
‘A Escrava Isaura’ fica em segundo lugar na audiência em SP e no Rio

Reprise da trama da Record TV, escrita por Tiago Santiago e dirigida por Herval Rossano, consagrou a vice-liderança nas duas capitais 

Famosos e TV|Do R7

'A Escrava Isaura' vai ao ar de segunda a sexta
O capítulo de A Escrava Isaura que foi ao ar nesta quarta-feira (29) ficou em segundo lugar absoluto nas audiências de São Paulo e Rio de Janeiro.

Exibida na faixa das 15h16 às 16h01, a trama, escrita por Tiago Santiago e com direção-geral de Herval Rossano, marcou, em São Paulo, média de 7 pontos, pico de 9 e share de 15%, chegando a ficar na liderança isolada por um minuto. A terceira colocada ficou com 6 pontos na mesma faixa.

No Rio de Janeiro, a trama manteve a segunda posição absoluta com 7,1 pontos de média, 9 de pico e 16% de share. A terceira colocada obteve 7 pontos de média.

