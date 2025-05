A Vida de Jó: elenco grava as primeiras cenas em fazenda no Rio de Janeiro Com direção de Alexandre Avancini, trama tem Enzo Krieger e Guilherme Berenguer como protagonistas Famosos e TV|Ana Mello, do R7 16/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 16/05/2025 - 02h00 ) twitter

Enzo Krieger gravou as primeiras cenas de A Vida de Jó em uma fazenda no Rio de Janeiro Ana Mello/R7

As gravações de A Vida de Jó já deram start! As primeiras sequências foram feitas em uma fazenda no município de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro. A nova minissérie de Cristiane Cardoso é dirigida por Alexandre Avancini e vai contar a história do personagem bíblico conhecido por sua integridade e intensa fé em Deus.

O protagonista é vivido pelos atores Enzo Krieger e Guilherme Berenguer, que vão dividir o papel nas fases jovem e adulta da trama. Já Raquel, par romântico de Jó, será interpretada pelas atrizes Mah Duarte e Juliana Didone. Para começar a contar essa história, a equipe da Seriella Productions marcou presença em uma locação externa durante uma semana, e o diretor Alexandre Avancini falou sobre o início desse processo.

“Minha última direção na RECORD foi em 2019, em Jezabel, e fiquei muito feliz quando me convidaram para A Vida de Jó. É um projeto maravilhoso, humano, de muita fé. Começar com uma [gravação] externa é bom para o elenco que pega na enxada “de verdade”, já que temos muitas cenas com ovelhas. Eles vão se acostumando e isso reflete no dia a dia dos personagens no estúdio, na forma de agir, de pensar, além de ajudar a compor essas histórias de mais de 3.000 anos atrás”.

Diretor de A Vida de Jó, Alexandre Avancini também esteve à frente de Jezabel (2019) na RECORD Reprodução/Instagram

Jó é o primeiro personagem bíblico da carreira de Enzo Krieger, em sua estreia na emissora. O ator de 20 anos afirmou estar animado com a oportunidade.

‌



“Estou sendo super bem recebido, amando o ambiente de trabalho, as preparações. É uma grande responsabilidade, uma história que o público espera muito. Está sendo uma experiência nova, desafiadora, e ainda com um protagonista, estou feliz. Nossa série tem muita relação com a natureza, o Jó é um pastor de ovelhas, então gravar em uma fazenda ambienta isso muito bem”, conta.

Nesta primeira etapa, Enzo contracenou com Renato Rabello e Henrique Camargo, dois atores que estiveram em temporadas recentes da série Reis. O primeiro, como Asafe, na nona temporada, A Sucessão, e o segundo como Roboão, na décima fase da trama, A Decadência.

‌



“É muito gostoso fazer esses personagens bíblicos, porque é sempre um desafio, tem que estudar bastante, são personagens totalmente diferentes de mim, estou começando bem”, celebrou Renato.

Já Henrique, adiantou ao público que interpretará alguém bem diferente do rei de Judá: “Agora, serei um servo e estou muito feliz com essa oportunidade. Já estou aprendendo muito com ele, é um prazer e muita gratidão.”

‌



A Vida de Jó é uma minissérie escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini.