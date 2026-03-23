‘Alan Ritchson’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (23) Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Alan Ritchson, de “Reacher”, é acusado de espancar vizinho nos EUA Notícias ao Minuto

“Alan Ritchson” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (23). O ator, que ficou famoso por seus papéis em ‘Velozes e Furiosos 10’, ‘As Tartarugas Ninja’ e ‘Jogos Vorazes’ foi flagrado espancando um vizinho.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 12h12 desta segunda (23). Confira:

Alan Ritchson é um dos assuntos mais buscados do Google nesta segunda (23)

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