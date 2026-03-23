‘Alan Ritchson’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (23)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Alan Ritchson” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (23). O ator, que ficou famoso por seus papéis em ‘Velozes e Furiosos 10’, ‘As Tartarugas Ninja’ e ‘Jogos Vorazes’ foi flagrado espancando um vizinho.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 12h12 desta segunda (23). Confira:
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