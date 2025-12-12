Amor em Ruínas: Sergio Marone, Letícia Laranja e Murilo Cezar são os protagonistas da nova série A produção deve iniciar as gravações em fevereiro e tem estreia prevista para o segundo semestre de 2026

Sergio Marone e Murilo Cezar vão protagonizar Amor em Ruínas Reprodução/Instagram

Amor em Ruínas é mais uma superprodução da Seriella Productions para 2026. Escrita por Cristiane Cardoso e dirigida por Alexandre Avancini, a série terá como protagonistas o trio Sergio Marone, Murilo Cezar e Letícia Laranja.

Com previsão de estreia para o segundo semestre, as gravações devem começar em fevereiro do próximo ano.

Sergio Marone está de volta depois da novela Apocalipse (2017) para dar vida a Amit, além de reprisar a parceria com Avancini dez anos após o sucesso mundial de Os Dez Mandamentos.

Letícia Laranja também está confirmada em Amor em Ruínas Reprodução/Instagram

Letícia Laranja estreia nas produções da Seriella para interpretar a prostituta Gomer. Aos 29 anos, a atriz é de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, e também canta e dirige.

Murilo Cezar é paulista, tem 39 anos e será o profeta Oseias. Conhecido do público da RECORD, o ator brilhou como o protagonista de Paulo, O Apóstolo em 2025.

Com direção-geral de Alexandre Avancini, a trama terá 35 episódios e promete um romance intenso e dramático como nunca visto, trazendo uma mensagem viva sobre o amor, perseverança e perdão.

