Angela Ro Ro é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (8)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
Angela Ro Ro é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (8). A cantora tratava um quadro de infecção desde o dia 17 de junho e morreu aos 75 anos.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 14h44 desta segunda.
Os estados que mais buscaram pelo termo “Angela Ro Ro” são: Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Pernambuco e Bahia, apontou o Google Trends. Confira: