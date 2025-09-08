Logo R7.com
Angela Ro Ro é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (8)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|Do R7

Angela Ro Ro faleceu aos 75 anos de idade Folha Vitória

Angela Ro Ro é um dos assuntos mais buscados no Google nesta segunda (8). A cantora tratava um quadro de infecção desde o dia 17 de junho e morreu aos 75 anos.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico de buscas foi registrado às 14h44 desta segunda.

Os estados que mais buscaram pelo termo “Angela Ro Ro” são: Rio de Janeiro, Distrito Federal, São Paulo, Pernambuco e Bahia, apontou o Google Trends. Confira:

