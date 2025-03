Apartamento de Renato Russo está a venda no Rio por um valor milionário no Rio Localizado em Ipanema, prédio mantém placa na fachada indicando ser a antiga moradia do músico da Legião Urbana Famosos e TV|Do R7 14/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 14/03/2025 - 02h00 ) twitter

Renato Russo viveu no local entre 1990 e 1996 Reprodução/Instagram/RenatoRussooficial

O apartamento que pertenceu ao vocalista da banda Legião Urbana, Renato Russo, foi colocado à venda por um valor milionário. Localizado em Ipanema, no Rio de Janeiro, o imóvel foi herdado pelo filho do cantor, Giuliano Manfredini. Para adquirir a antiga residência do cantor, o comprador deverá desembolsar a quantia de R$ 2,4 milhões, segundo anúncio no site da corretora de imóvel, que negocia o apartamento com exclusividade.

Com 136 m², três quartos e duas salas, o apartamento ainda conserva móveis da época do cantor. Entre eles, destaca-se a mesa da sala, que já serviu de assento enquanto Renato Russo posava para fotos. Além disso, a fachada do prédio ficou eternizada na capa do álbum The Stonewall Celebration Concert, lançado pelo compositor em junho de 1994.

O prédio, de 1938, recebeu da Prefeitura do Rio de Janeiro uma placa azul, que informa que o músico viveu ali. Ele tem a fachada de tijolinhos, não tem elevador nem porteiro e conta com uma vaga de garagem por morador.

Renato Russo viveu no apartamento entre 1990 e 1996, quando morreu, aos 36 anos, de complicações da Aids. Segundo o corretor responsável pela venda do imóvel, nenhuma reforma foi realizada após a morte do músico.

Renato Manfredini Júnior nasceu em 27 de março de 1960, no Rio de Janeiro, e viveu na Ilha do Governador até os sete anos. Na infância, mudou-se para Nova York devido a uma transferência profissional de seu pai, onde permaneceu por dois anos antes de retornar ao Brasil.

Ao retornar ao Brasil, em 1973, junto com sua família, Renato foi morar em Brasília. Formou sua primeira banda, o Aborto Elétrico, em 1978, ao lado de André Pretorius, Dinho Ouro Preto e os irmãos Fê e Flávio Lemos, que mais tarde integrariam o Capital Inicial. A Legião Urbana nasceu em 1982 e durou até a morte do músico, em 1996.