Ribeirão Preto recebe turnê "Acústico 25 anos" do Capital Inicial no dia 22 de março Evento será realizado na Arena Nicnet com abertura de portões às 19h e início do show principal às 21 horas Cartão de Visita|Do R7 08/03/2025 - 02h24 (Atualizado em 08/03/2025 - 02h24 )

Evento será realizado na Arena Nicnet com abertura de portões às 19h e início do show principal às 21 horas

No próximo dia 22 de março, sábado, Ribeirão Preto recebe a turnê “Acústico 25 anos”, do Capital Inicial, na Arena Nicnet. Com mais de 40 anos de carreira, a banda de rock que marcou gerações vem apresentar na cidade o show que celebra um dos momentos mais icônicos de sua carreira, do emblemático álbum “Acústico MTV”. A abertura dos portões será às 19 horas e a apresentação está programada para as 21 horas.



O evento conta com três opções de setores: Front Stage (já esgotado), Área VIP e Cadeiras. Os ingressos da área VIP e das cadeiras estão à venda pelo site Guichê Web (www.guicheweb.com.br/capital-inicial-acustico-25-anos_36814).



A turnê comemorativa vai passar por mais de 25 cidades brasileiras entre março e novembro deste ano e Ribeirão Preto será palco do quarto show. A banda é formada por Dinho Ouro Preto, Flávio Lemos, Fê Lemos e Yves Passarell.



Para mais informações da apresentação em Ribeirão Preto, acesse o perfil oficial no Instagram @turnecapitalrp

Agenda

Capital Inicial Acústico 25 Anos



Data: 22 de março de 2025 - sábado

Local: Arena Nicnet – Avenida Costábile Romano s/n – Ribeirânia – Ribeirão Preto/SP