Após cobrança de Luana Piovani, Pedro Scooby fala sobre ‘PEC das Praias’

Pedro Scooby, Neymar e Luana Piovani em foto de 2012 (Reprodução Instagram @neymarjr — 13.11.2021)

Na última semana, uma discussão entre Luana Piovani e Neymar sobre a ‘PEC das Praias’, projeto de tramita no Congresso Nacional que transfere a responsabilidade de construções à beira-mar para a iniciativa privada, virou o assunto mais falados das redes sociais.

No último sábado (1º), a atriz resolveu colocar o ex-marido Pedro Scooby no assunto. Como o surfista e o jogador são amigos, ela fez uma provocação para saber a opinião dele sobre o tema.

Nas redes sociais, Luana perguntou: “Quero saber o que o Pedro acha disso porque ele é amigo do ignóbil [termo que Piovani usa para chama Naymar], mas vive de praia. Ele é a favor ou contra a privatização das praias? Vocês não estão curiosos para saber? Eu tô.”

A resposta de Pedro Scooby veio na noite de ontem, também pelas redes sociais.

“Não é só essa PEC, são muitos outros problemas que podem afetar o nosso futuro! Eu como surfista virei logo cedo um amante e defensor da natureza, mas prefiro apoiar quem realmente entende do assunto! Se quiser também siga @euceano_org”, disse Scooby, cutucando a ex-mulher.

Assim que a pessoa entra no perfil sugerido pelo surfista, ela vê os posts fixados sobre o assunto. Em um deles, Neymar é citado como defensor do projeto e anuncia a parceria dele com uma empresa que quer transformar a praia no que eles chamam de “Caribe brasileiro”.

Entenda a briga entre Luana Piovani e Neymar

Na quinta-feira, 30, Luana Piovani publicou vídeos nas redes pedindo que as pessoas fossem contrárias à PEC. “Lembrá-los que todos têm que votar contra a privatização das praias. É, senhoras e senhores, 2024 e a gente já chegou nesse lugar. Lembra que eu falei que é difícil ser cidadã no Brasil?”, afirmou a atriz no Instagram.

Neymar foi associado à questão por uma parceria que fechou com uma incorporadora, a Due, em um projeto anunciado como “Caribe brasileiro”. O projeto prevê imóveis de alto padrão em uma área de 100 quilômetros entre os litorais de Pernambuco e Alagoas.

Na discussão nas redes sociais, a atriz e o atleta trocaram uma série de insultos. Ela o chamou de “péssimo cidadão”, pai e marido, além de “mau caráter”. Ele, por sua vez, disse que Luana é “maluca” e a acusou de querer “lacrar na internet”.

Entenda a PEC

A CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado começou a discutir a PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que pode transferir o domínio da União sobre os chamados “terrenos de marinha”. Conhecida como a “PEC das Praias”, o texto permite que terrenos no litoral brasileiro sejam transferidos para estados e municípios ou até mesmo vendidos para ocupantes privados.

Por ser uma PEC, a proposta deve ser discutida e votada em dois turnos, na Câmara e no Senado, e será aprovada se obtiver três quintos dos votos dos deputados (308) e dos senadores (49). Além disso, os textos aprovados nas duas Casas devem ser iguais para que a PEC seja promulgada.

A PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados e agora segue para o Senado, por isso o tema está sendo discutido na CCJ.