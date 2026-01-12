Allana Lopes, Willian Mello, Felipe Roque e Brendha Haddad comentam conclusão das gravações de As Sete Marias Minissérie, que estreia neste ano, conta a trajetória de Maria Madalena e é dirigida por Vicente Guerra

Allana Lopes elogia trabalho em equipe para sucesso de As Sete Marias Divulgação/Seriella Productions

As gravações de As Sete Marias foram concluídas no Complexo de Dramaturgia da Seriella Productions, no Rio de Janeiro. Escrita por Cristiane Cardoso e Raphaela Castro, a minissérie conta a história de Maria Madalena, interpretada por Allana Lopes.

O site oficial acompanhou o último dia de gravações e conversou com uma parte do elenco. Além da protagonista, nomes como Willian Mello, Felipe Roque e Brendha Haddad comentaram a experiência de concluir o projeto, dirigido por Vicente Guerra.

Enquanto se preparava para uma das sequências finais do dia na cidade cenográfica, Allana se emocionou ao comentar o significado de estar em As Sete Marias:

“É uma sensação de dever cumprido. Tive a sorte de trabalhar com pessoas muito legais, porque nós atores estamos na frente das telas, mas para tudo acontecer, dependemos de toda uma equipe, que é sensacional. E foi assim do primeiro ao último dia. Meu coração já está apertado de saudades, sei que vou continuar em Ben-Hur, mas é outro projeto. É difícil se despedir, mas os sentimentos de alegria e gratidão são maiores, porque está lindo demais”.

Willian Mello e Felipe Roque celebram conclusão das gravações Divulgação/Seriella Productions

Willian Mello, responsável por dar vida a Joaquim, também poderá ser visto em Ben-Hur e compartilha do mesmo sentimento da colega de cena.

“Estou tão contente. O Joaquim nasceu agora, mas já me deu uma base para entender a minha caminhada em Ben-Hur”, aponta o ator.

Concluindo as gravações do projeto como Atticus, Felipe Roque também era sinônimo de gratidão nos bastidores da minissérie. “Vou ficar saudosista porque esse projeto foi curtinho, e voltar a estar aqui [nos estúdios] todo dia foi muito gostoso. Amo gravar na Seriella, com amigos queridos em todas as áreas de produção”, garante.

Quem também ressaltou a força da história de Maria Madalena e a oportunidade de fazer parte do projeto foi Brendha Haddad, a Safira: “Foi muito impactante acompanhar todas as filmagens e estar no último dia, porque é uma história que finalizamos, e que entregamos ao público com muito carinho. Tenho certeza de que muita gente vai se emocionar”.

No Instagram, a produtora fez uma publicação celebrando a conclusão do projeto:

As Sete Marias tem direção-geral de Vicente Guerra e é escrita por Cristiane Cardoso e Raphaela Castro, com previsão de estreia para este ano.