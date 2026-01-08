Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

‘Até que a Mentira nos Separe’: ex-marido de Simaria anuncia livro sobre relacionamentos

Vicente Escrig e a cantora se separaram em 2021 e travam uma batalha na Justiça

Famosos e TV|Do R7

  • Google News
Simaria e o ex-marido, Vicente Escrig
Simaria e o ex-marido, Vicente Escrig

O espanhol Vicente Escrig, ex-marido da cantora Simaria, afirmou nesta quinta-feira que irá lançar um livro sobre relacionamentos chamado: Até que a Mentira nos Separe. Ele é alvo de um processo criminal movido pela sertaneja, por investimentos que não teriam dado certo.

A cantora teria entrado na Justiça alegando perda de R$ 5 milhões em um investimento, após ser aconselhada pelo ex-marido a aplicar o dinheiro em criptomoedas. Vicente nega as acusações.


“Aí vem o meu primeiro filhinho bibliográfico, que espero seja de grande utilidade para pessoas que estão em algum tipo de relacionamento e passando por algum tipo de dificuldade, para conseguir evitar essas grandes ameaças que estão em qualquer canto e podem a qualquer momento minar o nosso relacionamento e a nossa estabilidade emocional”, disse Vicente.

“Espero que vocês acolham essa obra com carinho. Não esperem um Machado de Assis, uma Clarice Lispector ou um Paulo Coelho. Sejam compreensivos com a forma e com a técnica, e saibam valorizar mais o conteúdo e a informação que eu quero transmitir”, completou.


Vicente e Simaria foram casados por 14 anos e se separaram em 2021. Ele contou que os dois se conheceram pelas redes sociais, quando a cantora ainda não era famosa e na época em que ele tinha uma empresa. Hoje em dia, o espanhol diz estar falido e que perdeu muito dinheiro com custos de advogados, por causa dos processos movidos por Simaria, além da falência de uma empresa de marketing digital de que era dono.

Por conta disso, o empresário afirma que não tem mais condições de pagar a pensão alimentícia dos filhos, Giovanna e Pawel, estipulada em 17 salários mínimos, ou R$ 22.440. “Já perdi quase tudo, meu contato com meus filhos está prejudicado. O estrago está feito”, diz ele, que também ressaltou não ter conseguido ver as crianças pessoalmente nos últimos anos e apenas ter contato com elas por mensagem de texto.

Brigada com Simone e ex-marido, Simaria acumula polêmicas de família

Publicidade
Simaria revela que precisou de ajuda psiquiátrica para lidar com a fama Depois do término da dupla com a irmã Simone, a cantora voltou ao palco para uma palestra no Dia Internacional da Mulher, onde falou sobre o que tem passado nos últimos tempos. ''Todo mundo acha que artista não tem dor, não chora, não sofre, não sente. A gente sente, porque normalmente a fama sobe a cabeça'', afirmou. 
Simaria e o ex-marido, Vicente Escrig
Simaria, Vicente Escrig
Simaria, Giovanna, Pawel
Depois disso, em uma entrevista, Simaria foi questionada sobre a composição de músicas da irmã. Ela, então, respondeu: "Eu fico feliz, porque os compositores que escreviam para a dupla continuam escrevendo para ela, então não tinha como dar errado. Os caras são incríveis. Quero que ela cresça e siga o caminho dela. Isso é vitória minha. Simone é minha irmã, meu sangue". Nas redes sociais, a resposta dela não foi muito bem recebida. "Ela está dizendo que a irmã fez sucesso por causa de compositores, e não pelo talento dela. Não tem nada legal aí. Tudo tem que ser graças aos outros. Nunca da própria Simone", escreveu um internauta, no Instagram. "Fã ou hater?", resumiu outra pessoa. "Vitória sua? Mulher, pelo amor de Deus! Apenas dê o mérito a ela", disse um terceiro
A relação de Simaria com Simone também anda bastante conturbada desde o fim de 2022. O relacionamento delas começou a desandar quando Simaria se atrasou para uma apresentação em Caruaru e Simone começou a apresentação sozinha. Depois, ainda vazou um áudio das irmãs brigando nos bastidores de um programa de TV e os atritos chegaram ao ápice com uma entrevista em que Simaria disse que Simone tentava controlá-la
Antes de anunciar o fim da dupla, Simaria votou a criticar a irmã em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular. Ela disse se sentir controlada e silenciada por Simone em diversos momentos."'Cala a boca! Não fala isso, não fala aquilo…'. Cara, eu, com 40 anos, não vou mais me calar. Eu vou falar o que eu acho que é certo!", desabafou. "A gente venceu junta, mas não significa que, porque vencemos juntas, temos que morrer como duplinha", completou
Após todas essas polêmicas, Simaria anunciou o afastamento dos palcos, para supostamente cuidar da saúde. Ela segue longe da música desde então, justificando estar com problemas nas cordas vocais. As irmãs anunciaram o fim da dupla em agosto do ano passado. A partir de então, Simone se dedica à carreira solo e já emplacou alguns sucessos, como Erro Gostoso
Em junho, Simaria começou a dar sinais de que realmente não superou a separação da irmã, dessa vez, não apenas com blocks nas redes sociais. Em um vídeo que viralizou na web, a cantora fez um discurso sobre a composição de músicas, e internautas começaram a falar sobre uma possível indireta a Simone. "O que seria do cantor e da música se não fosse o compositor? Não seria nada. Não é verdade, gente? Se não existisse o compositor, não existiria música. Então, eu vou dizer para vocês que eu não parei de escrever, eu continuo escrevendo músicas lindas, músicas que vocês escutaram", disse ela na gravação
Simaria não vai à festa de Simone

1 / 10

Simaria revela que precisou de ajuda psiquiátrica para lidar com a fama Depois do término da dupla com a irmã Simone, a cantora voltou ao palco para uma palestra no Dia Internacional da Mulher, onde falou sobre o que tem passado nos últimos tempos. ''Todo mundo acha que artista não tem dor, não chora, não sofre, não sente. A gente sente, porque normalmente a fama sobe a cabeça'', afirmou. 
Simaria e o ex-marido, Vicente Escrig
Simaria, Vicente Escrig
Simaria, Giovanna, Pawel
Depois disso, em uma entrevista, Simaria foi questionada sobre a composição de músicas da irmã. Ela, então, respondeu: "Eu fico feliz, porque os compositores que escreviam para a dupla continuam escrevendo para ela, então não tinha como dar errado. Os caras são incríveis. Quero que ela cresça e siga o caminho dela. Isso é vitória minha. Simone é minha irmã, meu sangue". Nas redes sociais, a resposta dela não foi muito bem recebida. "Ela está dizendo que a irmã fez sucesso por causa de compositores, e não pelo talento dela. Não tem nada legal aí. Tudo tem que ser graças aos outros. Nunca da própria Simone", escreveu um internauta, no Instagram. "Fã ou hater?", resumiu outra pessoa. "Vitória sua? Mulher, pelo amor de Deus! Apenas dê o mérito a ela", disse um terceiro
A relação de Simaria com Simone também anda bastante conturbada desde o fim de 2022. O relacionamento delas começou a desandar quando Simaria se atrasou para uma apresentação em Caruaru e Simone começou a apresentação sozinha. Depois, ainda vazou um áudio das irmãs brigando nos bastidores de um programa de TV e os atritos chegaram ao ápice com uma entrevista em que Simaria disse que Simone tentava controlá-la
Antes de anunciar o fim da dupla, Simaria votou a criticar a irmã em entrevista exclusiva ao Domingo Espetacular. Ela disse se sentir controlada e silenciada por Simone em diversos momentos."'Cala a boca! Não fala isso, não fala aquilo…'. Cara, eu, com 40 anos, não vou mais me calar. Eu vou falar o que eu acho que é certo!", desabafou. "A gente venceu junta, mas não significa que, porque vencemos juntas, temos que morrer como duplinha", completou
Após todas essas polêmicas, Simaria anunciou o afastamento dos palcos, para supostamente cuidar da saúde. Ela segue longe da música desde então, justificando estar com problemas nas cordas vocais. As irmãs anunciaram o fim da dupla em agosto do ano passado. A partir de então, Simone se dedica à carreira solo e já emplacou alguns sucessos, como Erro Gostoso
Em junho, Simaria começou a dar sinais de que realmente não superou a separação da irmã, dessa vez, não apenas com blocks nas redes sociais. Em um vídeo que viralizou na web, a cantora fez um discurso sobre a composição de músicas, e internautas começaram a falar sobre uma possível indireta a Simone. "O que seria do cantor e da música se não fosse o compositor? Não seria nada. Não é verdade, gente? Se não existisse o compositor, não existiria música. Então, eu vou dizer para vocês que eu não parei de escrever, eu continuo escrevendo músicas lindas, músicas que vocês escutaram", disse ela na gravação
Simaria não vai à festa de Simone

Simaria revela que precisou de ajuda psiquiátrica para lidar com a fama Depois do término da dupla com a irmã Simone, a cantora voltou ao palco para uma palestra no Dia Internacional da Mulher, onde falou sobre o que tem passado nos últimos tempos. ''...

Simaria revela que precisou de ajuda psiquiátrica para lidar com a fama Depois do término da dupla com a irmã Simone, a cantora voltou ao palco para uma palestra no Dia Internacional da Mulher, onde falou sobre o que tem passado nos últimos tempos. ''Todo mundo acha que artista não tem dor, não chora, não sofre, não sente. A gente sente, porque normalmente a fama sobe a cabeça'', afirmou. 

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.