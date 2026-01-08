‘Até que a Mentira nos Separe’: ex-marido de Simaria anuncia livro sobre relacionamentos Vicente Escrig e a cantora se separaram em 2021 e travam uma batalha na Justiça

Simaria e o ex-marido, Vicente Escrig

O espanhol Vicente Escrig, ex-marido da cantora Simaria, afirmou nesta quinta-feira que irá lançar um livro sobre relacionamentos chamado: Até que a Mentira nos Separe. Ele é alvo de um processo criminal movido pela sertaneja, por investimentos que não teriam dado certo.

A cantora teria entrado na Justiça alegando perda de R$ 5 milhões em um investimento, após ser aconselhada pelo ex-marido a aplicar o dinheiro em criptomoedas. Vicente nega as acusações.

“Aí vem o meu primeiro filhinho bibliográfico, que espero seja de grande utilidade para pessoas que estão em algum tipo de relacionamento e passando por algum tipo de dificuldade, para conseguir evitar essas grandes ameaças que estão em qualquer canto e podem a qualquer momento minar o nosso relacionamento e a nossa estabilidade emocional”, disse Vicente.

“Espero que vocês acolham essa obra com carinho. Não esperem um Machado de Assis, uma Clarice Lispector ou um Paulo Coelho. Sejam compreensivos com a forma e com a técnica, e saibam valorizar mais o conteúdo e a informação que eu quero transmitir”, completou.

Vicente e Simaria foram casados por 14 anos e se separaram em 2021. Ele contou que os dois se conheceram pelas redes sociais, quando a cantora ainda não era famosa e na época em que ele tinha uma empresa. Hoje em dia, o espanhol diz estar falido e que perdeu muito dinheiro com custos de advogados, por causa dos processos movidos por Simaria, além da falência de uma empresa de marketing digital de que era dono.

Por conta disso, o empresário afirma que não tem mais condições de pagar a pensão alimentícia dos filhos, Giovanna e Pawel, estipulada em 17 salários mínimos, ou R$ 22.440. “Já perdi quase tudo, meu contato com meus filhos está prejudicado. O estrago está feito”, diz ele, que também ressaltou não ter conseguido ver as crianças pessoalmente nos últimos anos e apenas ter contato com elas por mensagem de texto.

