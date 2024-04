'Balanço Geral Manhã' conquista a maior audiência do ano  

Alto contraste

'Balanço Geral Manhã' começa às 5h

Com apresentação de Eleandro Passaia, o Balanço Geral Manhã desta quinta (8) bateu recorde de audiência do ano tanto na faixa completa como na local.

No horário total, das 5h às 8h40, o jornalístico, que tem participação de Thiago Gardinali e do comentarista de segurança Diógenes Lucca, garantiu o segundo lugar absoluto com a maior média e share do ano, 2,7 pontos e share de 14,4%. O pico foi de pico de 4,4 pontos. O SBT, com Primeiro Impacto, obteve 2,1 pontos.

Na faixa local, para São Paulo, das 7h30 às 8h40, o jornalístico conquistou o segundo recorde de média desta semana e superou a marca que já tinha atingido na segunda (5), quando marcou 3,9 pontos. Na manhã de ontem, o índice subiu e a atração consolidou o segundo lugar absoluto com média de 4,1 pontos. O pico alcançou 4,4 pontos e share de 17,5%. Com o resultado, garantiu o dobro do SBT, que registrou 2,2 pontos.