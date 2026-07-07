Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
R7 Entretenimento – Música, famosos, TV, cinema, séries e mais

‘Benedito Ruy Barbosa’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (7)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Famosos e TV|Do R7

  • Google News

Adicione como fonte preferencial no Google

Famosos lamentam morte do autor Benedito Ruy Barbosa, aos 95 anos Observatório dos Famosos

“Benedito Ruy Barbosa” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (7). O autor de novelas como “Pantanal” e “Terra Nostra”, morreu nesta terça-feira (7) na capital paulista devido a complicações de insuficiência renal crônica.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 09h desta sexta (3). Confira:

Benedito Reprodução/googletrends

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.