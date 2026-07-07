‘Benedito Ruy Barbosa’ é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (7)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Benedito Ruy Barbosa” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta terça (7). O autor de novelas como “Pantanal” e “Terra Nostra”, morreu nesta terça-feira (7) na capital paulista devido a complicações de insuficiência renal crônica.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 09h desta sexta (3). Confira: