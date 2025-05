‘Bora pra cima’: veja sete frases ditas por Virginia à CPI no Senado Influenciadora depôs durante quase quatro horas sobre sua relação com casas de apostas Famosos e TV|Do R7 13/05/2025 - 19h09 (Atualizado em 13/05/2025 - 19h09 ) twitter

Virginia protagonizou vários momentos inusitados na CPI Andressa Anholete/Agência Senado - 13/05/2025

A influenciadora digital Virginia Fonseca prestou depoimento nesta terça-feira (13) à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) das Bets, no Senado Federal. Durante quase quatro horas de sessão, ela respondeu a perguntas sobre sua relação com casas de apostas e o impacto de suas publicidades nas redes sociais.

A CPI investiga a possível conexão entre o setor de jogos e práticas ilegais, incluindo lavagem de dinheiro e ligação com organizações criminosas.

A audiência foi marcada por momentos descontraídos e até mesmo inusitados. Em determinado trecho, a influenciadora confundiu o microfone da sessão com o canudo de sua garrafa d’água, arrancando risos do plenário.

‌



Ela também se antecipou ao término da audiência, agradecendo aos senadores antes da hora, o que gerou uma reação bem-humorada do presidente da comissão, Dr. Hiran (PP-RR).

‌



Leia abaixo sete frases ditas pela influenciadora à CPI:

‌



“Deus abençoe nossa audiência e bora pra cima”

Frase dita no começo do depoimento durante a apresentação de Virginia.

“Um beijo para Amanda e Laysa”

Virginia disse para a esposa e a filha do senador Cleitinho (Republicanos-MG). Ela gravou um vídeo para as duas a pedido do próprio parlamentar.

“Aquele gato ali”

Foi assim que Virginia respondeu quando perguntada sobre seu marido, Zé Felipe, que estava presente na sessão.

“Não faço nada que não está ‘regulamentariza’... ‘regulamenta’... Como é que fala?

Ao explicar a responsabilidade que tem como influenciadora, Virginia se confundiu com as palavras.

“Vou chegar em casa e pensar...”

A influenciadora prometeu refletir se irá seguir anunciando casas de apostas online.

“Não acabou não? Tem mais?”

Virginia se confundiu com o fim da sessão, falou uma mensagem de despedida, mas foi informada que o depoimento prosseguiria.

“E eu vou te seguir de volta”.

Foi o que Virginia disse quando a relatora Soraya Thronicke (Podemos-MS) afirmou que iria seguir a influenciadora nas redes sociais.

