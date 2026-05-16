Bruna Biancardi mostra Mavie com ciúmes de crianças ao lado de Neymar: ‘Não pode’
Influenciadora compartilhou um vídeo da filha vendo o pai entrar em campo acompanhado de crianças
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
A influenciadora Bruna Biancardi compartilhou um momento fofo ao lado de Mavie. Em vídeo divulgado nas redes sociais, as duas aparecem assistindo ao jogo do Santos e a pequena fica brava ao ver o pai, Neymar, entrando em campo acompanhado de crianças.
“Não pode entrar, é um, é dois, é três... não pode”, diz Mavie, de 2 anos. Na legenda, Biancardi explica que a menina sente ciúmes quando outras crianças aparecem ao lado do jogador.
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“Mavie fica com ciúmes das crianças que se aproximam do papai? Os fãs?”, questionou um seguidor na caixinha de perguntas do Instagram. “Fica, principalmente quando ela vê crianças entrando com ele no jogo”, respondeu Bruna.
No vídeo em questão, Mavie ainda diz que quer participar do próximo jogo, entrando ao lado do pai.
O momento viralizou nas redes sociais, com internautas encantados pela criança. “Muito fofinha”, comentou uma pessoa no X. “Que vídeo bom. Ela é a cópia dele”, respondeu outra. Além de Mavie, de 2 anos, Bruna Biancardi é mãe de Mel, que vai completar 1 ano em julho e também é o fruto do relacionamento com Neymar Jr.
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