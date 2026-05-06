Canal ‘QG’ do Lucas Souza reforça o time da Record no digital De casa nova: Lucas Souza integra o time ACLR da Record para cobrir o reality ‘A Casa do Patrão’

Lucas estará ao vivo de segunda a sexta-feira, às 19h, simultaneamente em todos os seus perfis para comentar os desdobramentos de ‘A Casa do Patrão’ Reprodução/Lucas Souza

O influenciador e apresentador Lucas Souza anunciou em suas redes sociais uma grande novidade: ele agora faz parte do time ACLR, a network digital da Record. À frente do Canal “QG”, Lucas estará ao vivo de segunda a sexta-feira, às 19h, simultaneamente em todos os seus perfis para comentar os desdobramentos de ‘A Casa do Patrão’.

O canal promete ao público uma mistura de diversão, entretenimento e entrevistas exclusivas com os eliminados de “A Casa do Patrão”. O programa estreou no dia 27 de abril em uma parceria inédita entre Record e Disney Plus.

‌



As transmissões ao vivo não são apenas resumos; Lucas utiliza enquetes em tempo real. Além disso, a discussão sobre as polêmicas de convivência ou quem se torna o próximo alvo na reta de eliminação.

O Reality é comandado por Leandro Hassum e conta com a direção geral de Boninho. Apostando em um elenco de anônimos, o programa resgata a essência de um reality show “raiz”.

‌



Semanalmente, um novo participante assume o comando do jogo, e a dinâmica é sempre ter um patrão diferente na casa, assim movimentando o jogo e garantindo novidades constantes.

Durante as primeiras transmissões ao vivo do QG, Lucas Souza mergulha nos detalhes da saída de Marcelo e na análise dos participantes, além disso, explora os motivos da eliminação e como o público reagiu à saída do participante.

‌



Na última quinta-feira (30), Marcelo Skova foi o primeiro eliminado do programa. E toda a repercussão da saída, além de entrevistas dos eliminados você confere diretamente no Canal QG do Lucas.

ACLR: A network da RECORD que cresce com você!