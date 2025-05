Chris Brown preso no Reino Unido: veja o que se sabe sobre o caso Cantor foi detido em Manchester acusado de agredir produtor musical com garrafa em boate de Londres em 2023 Famosos e TV|Do R7 16/05/2025 - 10h55 (Atualizado em 16/05/2025 - 10h55 ) twitter

Chris Brown foi detido em Manchester acusado de agredir produtor musical Divulgação/Chris Brown

O cantor norte-americano Chris Brown, de 36 anos, foi acusado de lesão corporal grave e mantido em custódia no Reino Unido nesta sexta-feira (16). Ele é indiciado por supostamente agredir um produtor musical com uma garrafa em uma boate de Londres em 2023.

A prisão ocorreu em um hotel de luxo em Manchester, quando Brown se preparava para começar uma turnê pelo Reino Unido, na quinta-feira (15). Ele deve permanecer detido até a próxima audiência, marcada para 13 de junho.

De acordo com a agência de notícias AP, o incidente que motivou a acusação aconteceu em fevereiro de 2023, em uma boate no bairro de Mayfair, em Londres. Brown teria atacado o produtor musical Abe Diaw sem provocação, acertando-o várias vezes com uma garrafa.

Após o ataque inicial, o cantor ainda teria perseguido a vítima, desferindo socos e chutes contra ela. O episódio foi registrado por câmeras de segurança em frente à boate, que estava lotada.

A gravidade do crime levou a juíza Joanne Hirst, do Tribunal de Magistrados de Manchester, a rejeitar o pedido de fiança apresentado pela advogada de defesa, Grace Forbes, que argumentou que o artista não representava risco de fuga.

A juíza determinou que o caso seja transferido para o Tribunal da Coroa de Southwark, em Londres, devido à seriedade da acusação de lesão corporal grave, que não pode ser julgada por um tribunal de magistrados, segundo a rede britânica BBC.

Vencedor de dois prêmios Grammy, incluindo melhor álbum de R&B em 2011 por “FAME” e em 2025 por “11:11 (Deluxe)”, Chris Brown planejava uma turnê mundial com artistas como Jhene Aiko, Summer Walker e Bryson Tiller.

Brown já foi condenado por agredir a cantora Rihanna, quando eles namoravam, em 2009. Segundo a revista norte-americana People, ele também foi acusado de estuprar uma mulher em 2024, enquanto estava em um iate do rapper Sean “Diddy” Combs, que é julgado por tráfico sexual, extorsão e transporte para prostituição.

