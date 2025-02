Como é a animação chinesa que quebrou recordes e superou Hollywood em bilheteria “Ne Zha 2”, filme inspirado na mitologia chinesa, arrecadou mais de US$ 1,4 bilhão na China e se tornou o maior sucesso da história do cinema Famosos e TV|Do R7 16/02/2025 - 11h05 (Atualizado em 16/02/2025 - 11h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

'Ne Zha 2' arrecadou mais de US$ 1,4 bilhão e se tornou o maior sucesso da história do cinema Divulgação/CMC Pictures

A animação chinesa “Ne Zha 2” fez história este mês ao se tornar a maior bilheteria de todos os tempos. O filme arrecadou mais de US$ 1,4 bilhão em bilheteria desde seu lançamento, em 29 de janeiro, mesmo tendo sido exibido somente na China.

Até então, o recorde pertencia ao estrelado “Star Wars: O Despertar da Força”, que havia arrecadado US$ 936 milhões nos Estados Unidos e Canadá, em 2015.

O filme da China também se tornou a primeira produção não feita por um estúdio de Hollywood a entrar no ranking dos 20 filmes mais rentáveis da história do cinema internacional.

Raízes culturais

O longa é uma sequência de “Ne Zha”, de 2019, que já havia sido um fenômeno na China. Baseado na mitologia chinesa e em um romance do século XVI, o lançamento acompanha um jovem protagonista que desafia a ordem política e divina, enfrentando o Rei Dragão dos Quatro Mares e outras criaturas mitológicas.

‌



A história de redenção e coragem, aliada à animação de ponta, conquistou o público chinês e alimentou o crescente sentimento de orgulho cultural no país, segundo o The New York Times.

Nos últimos anos, produções chinesas vêm superando filmes de Hollywood no país asiático, impulsionadas por narrativas enraizadas na cultura local e avanços tecnológicos no setor de animação.

‌



“Ne Zha 2” se destacou ao competir em um período de baixa nas bilheterias chinesas, mas encontrou um público ávido por conteúdos nacionais, repetindo o sucesso de filmes patrióticos como “Lobo Guerreiro 2” (2017) e “A Batalha no Lago Changjinn” (2021).

Da China para o mundo

A recepção calorosa se estendeu ao exterior apenas nesta semana. O filme estreou na Austrália e Nova Zelândia na quinta-feira (13) e chegou aos EUA e Canadá no dia seguinte. Entre a diáspora chinesa, “Ne Zha 2” virou um fenômeno, com sessões esgotadas e aplausos ao final das exibições.

‌



A animação foi desenvolvida inteiramente na China, mobilizando 138 empresas de animação e mais de quatro mil profissionais. Segundo o diretor Yang Yu, algumas cenas chegaram a ser terceirizadas para estúdios internacionais, mas foram refeitas no país asiático após resultados insatisfatórios.

Apesar do sucesso estrondoso no mercado doméstico, analistas apontam que “Ne Zha 2” pode enfrentar desafios para conquistar um público mais amplo fora da China. A barreira cultural e a concorrência com grandes lançamentos de Hollywood, como “Capitão América: Admirável Mundo Novo”, podem limitar seu alcance global.

Ainda assim, o filme já se consolidou como um marco da animação chinesa e um sinal da crescente força da indústria cinematográfica do país no cenário internacional.