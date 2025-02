David Corenswet sobre interpretar Superman: “Maior desafio da carreira” Ator reconhece que existe pressão e altas expectativas O post David Corenswet sobre interpretar Superman: “Maior desafio da carreira... O Vício|Do R7 15/02/2025 - 21h06 (Atualizado em 15/02/2025 - 21h06 ) twitter

Teaser oficial Superman

David Corenswet (Twisters) terá a oportunidade de interpretar Superman no DCU, começando por um filme solo. O ator reconhece que se trata do maior desafio da sua carreira, e não apenas pela figura icônica do super-herói.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro O Vício - Cinema e descubra mais sobre os desafios que Corenswet enfrentará como o novo Superman!

