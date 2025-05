Cristhian Fernandes interpreta o Réu em “The Jury Experience”, espetáculo imersivo que retorna a São Paulo em junho Ator, que esteve na temporada final de Reis, explica o processo de preparação para participar da experiência Famosos e TV|Do R7 31/05/2025 - 16h07 (Atualizado em 31/05/2025 - 16h07 ) twitter

Cristhian Fernandes participa de espetáculo imersivo em São Paulo Divulgação

Após uma estreia com ingressos esgotados e grande envolvimento do público, o espetáculo “The Jury Experience” – Um Julgamento Imersivo retorna ao palco do Teatro Gamaro, em São Paulo, no dia 7 de junho. A nova sessão conta com a participação do ator Cristhian Fernandes no papel do Réu, figura central dessa trama envolvente, onde o público assume o papel de jurado.

Com passagens marcantes por novelas, séries e grandes produções teatrais — incluindo a superprodução Reis (2022), da RECORD — Cristhian estreia no formato imersivo com entusiasmo:

“É a primeira vez que participo de um espetáculo imersivo nesse formato, e estou achando a experiência incrível. É desafiador e ao mesmo tempo libertador sair da estrutura convencional de palco e mergulhar nesse universo tão vivo.”

O público no centro do julgamento

A proposta do espetáculo é simples e ousada: transformar a plateia em um júri responsável por analisar depoimentos, provas e tomar a decisão final sobre o destino do réu. Cada sessão tem um desfecho diferente, refletindo a diversidade de opiniões e perfis dos espectadores.

‌



“É fascinante atuar sabendo que o público determina o final. A forma como conduzimos emoções, argumentos e sutilezas pode influenciar diretamente a decisão deles. É um jogo psicológico e emocional muito envolvente”, explica o ator.

Construção do personagem e bastidores

Para viver o Réu, Cristhian Fernandes mergulhou no roteiro e construiu uma backstory sólida, permitindo-lhe explorar diferentes nuances conforme a dinâmica da plateia:

‌



“Estudei o texto e criei uma história de fundo consistente para o personagem. Isso me dá liberdade para conduzi-lo com mais profundidade. Também estabeleci um certo distanciamento emocional, o que me ajuda a observar e defender o Réu de forma mais estratégica”.

Sob a direção de Talita Lima, o elenco passou por ensaios tradicionais, mesmo diante da imprevisibilidade da experiência.

‌



“Apesar da intensidade da proposta, seguimos com ensaios bem focados. Construímos a trajetória dos personagens e as direções que queremos dar ao espetáculo. Embora o público tome as decisões, ele não interage diretamente conosco, mas sim com o julgamento em si, como num tribunal real”, conta Cristhian.

Teatro que reflete a sociedade

Cristhian acredita que o formato provoca o público a refletir sobre temas urgentes e atuais, como ética, justiça e julgamento:

“Vivemos em uma era em que todos opinam o tempo todo, principalmente nas redes sociais. Nesse espetáculo, o público precisa julgar com base nas informações disponíveis, não apenas em recortes ou manchetes. Isso promove uma reflexão mais profunda”.

A interação também transforma o público em parte viva da cena:

“A grande diferença é que eles realmente se sentem parte da história. Deixam de ser apenas espectadores e passam a viver a experiência. Em vários momentos, são convocados a dar pareceres, o que gera debates reais entre eles”.

Serviço: The Jury Experience – Um Julgamento Imersivo

Data: 07 de junho de 2025

Local: Teatro Gamaro – Rua Dr. Almeida Lima, 1176, Mooca – São Paulo/SP

Duração: 60 minutos

Classificação etária: 12 anos (menores de 16 acompanhados de adulto)

Acessibilidade: Local acessível para cadeirantes

Ingressos: Disponíveis aqui https://feverup.com/m/316884