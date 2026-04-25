Demi Lovato comenta reencontro com Selena Gomez: ‘Significou tudo para mim’ Amigas de infância, as artistas não apareciam juntas há anos, levantando rumores sobre uma possível briga

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Demi Lovato reencontrou Selena Gomez e Joe Jonas em um show nos EUA.

A cantora disse que os reencontros "significaram tudo" para ela.

Amigas desde a infância, Demi e Selena não apareciam juntas há anos, gerando especulações sobre brigas.

O reencontro provocou reações positivas nas redes sociais, com fãs celebrando a amizade das artistas. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Selena prestigiou Demi na abertura da turnê 'It’s Not That Deep' Reprodução/Instagram/ddlovato

Recentemente, Demi Lovato surpreendeu os fãs ao posar ao lado de Selena Gomez e cantar com o ex-namorado Joe Jonas no show de abertura da turnê It’s Not That Deep, nos Estados Unidos.

Em entrevista à People, a cantora comentou os reencontros e revelou que “sempre que consegue vê-los, é um bom dia”.

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“Os reencontros significaram tudo para mim”, disse a cantora de Confident. “Foi ótimo ter a Selena lá. Eu não a via há tanto tempo. E o Joe, nós nos reunimos para a apresentação no MetLife [em 2025], e isso também foi muito divertido. Poder fazer tudo isso de novo foi ótimo.”

Em uma outra entrevista, para a Billboard, Lovato observou que a geração atual está em uma fase nostálgica. “Todas as pessoas que estão na casa dos 30 e viveram a era Disney comigo, com a Selena (Gomez), com os Jonas Brothers e com a Miley, estão com saudade, e é divertido voltar e reviver aqueles momentos.”

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Amigas desde a infância, Demi e Selena não se viam há anos, o que fez com que os fãs pensassem que elas estavam brigadas. No início da carreira, as duas dividiam sets de filmagem e eram fotografadas juntas nos tempos livres, além de sempre falarem uma da outra em entrevistas.

O reencontro entre as artistas repercutiu nas redes sociais, com internautas resgatando fotos antigas delas. “Adoro ver Selena e Demi no mesmo ambiente, sorrindo e apoiando uma à outra. A internet queria uma briga, mas em vez disso, ganhou paz”, escreveu uma usuária no X.

How it started vs How it’s going pic.twitter.com/r2Sd70hLOu — OCHIM (@Raphaeldml11) April 14, 2026

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