Demi Lovato comenta reencontro com Selena Gomez: ‘Significou tudo para mim’
Amigas de infância, as artistas não apareciam juntas há anos, levantando rumores sobre uma possível briga
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Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Recentemente, Demi Lovato surpreendeu os fãs ao posar ao lado de Selena Gomez e cantar com o ex-namorado Joe Jonas no show de abertura da turnê It’s Not That Deep, nos Estados Unidos.
Em entrevista à People, a cantora comentou os reencontros e revelou que “sempre que consegue vê-los, é um bom dia”.
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“Os reencontros significaram tudo para mim”, disse a cantora de Confident. “Foi ótimo ter a Selena lá. Eu não a via há tanto tempo. E o Joe, nós nos reunimos para a apresentação no MetLife [em 2025], e isso também foi muito divertido. Poder fazer tudo isso de novo foi ótimo.”
Em uma outra entrevista, para a Billboard, Lovato observou que a geração atual está em uma fase nostálgica. “Todas as pessoas que estão na casa dos 30 e viveram a era Disney comigo, com a Selena (Gomez), com os Jonas Brothers e com a Miley, estão com saudade, e é divertido voltar e reviver aqueles momentos.”
Amigas desde a infância, Demi e Selena não se viam há anos, o que fez com que os fãs pensassem que elas estavam brigadas. No início da carreira, as duas dividiam sets de filmagem e eram fotografadas juntas nos tempos livres, além de sempre falarem uma da outra em entrevistas.
O reencontro entre as artistas repercutiu nas redes sociais, com internautas resgatando fotos antigas delas. “Adoro ver Selena e Demi no mesmo ambiente, sorrindo e apoiando uma à outra. A internet queria uma briga, mas em vez disso, ganhou paz”, escreveu uma usuária no X.
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