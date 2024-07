Detran pede que vídeo do filho de Gusttavo Lima dirigindo aos 7 anos seja investigado Andressa Suíta, esposa do cantor, publicou no último domingo um vídeo o filho Gabriel dirigindo ao lado do irmão Samuel, de 5 anos

Famosos e TV|Do R7 02/07/2024 - 11h22 (Atualizado em 02/07/2024 - 11h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share