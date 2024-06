Em velório, caixão de Nahim fica no chão para seus cachorros se despedirem Corpo do cantor será levado para Miguelópolis, interior de São Paulo, sua cidade natal, onde será sepultado

Andreia, ex de Nahim, no velório junto ao caixão com um dos cachorros do cantor (Rodrigo Romeo/Alesp - 14.06.2024)

O corpo do cantor Nahim, que morreu nesta quinta-feira (13), no Taboão da Serra (SP), está sendo velado na Assembleia Legislativa de São Paulo na manhã desta sexta (14). De acordo com um pedido do artista, seu caixão foi colocado no chão para que seus cachorros possam se despedir. Nahim tinha 71 anos e morreu após sofrer uma queda em sua casa.

Familiares e amigos do cantor estão no velório, que tem também a presença de famosos como a apresentadora Mara Maravilha, o radialista Eli Corrêa, a empresária Lilian Gonçalves, entre outros. Andreia Andrade, sua ex-mulher, também está no local.

Nahim fez muito sucesso nos anos 80 com várias músicas que ficaram famosas como Dá Coração, Coração de Melão, Tacka-Tacka etc. Mais recentemente, o cantor também participou de realities como A Fazenda: Nova Chance, Aprendiz Celebridades e Power Couple Brasil, todos da RECORD.

Velório de Nahim acontece na Assembleia Legislativa de São Paulo (Rodrigo Romeo/Alesp - 14.06.2024)

Nahim estava sozinho em casa quando sofreu a queda, mas havia passado o dia dos namorados com sua ex, Andreia.

A polícia ainda investiga o caso, que foi registrado como “suspeito” pelo fato de o cantor ter sido encontrado sozinho e já sem vida.

Depois do velório na Alesp, o corpo do artista será levado para Miguelópolis (SP), sua cidade natal, onde acontecerá o sepultamento.