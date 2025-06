Entenda a nova polêmica envolvendo os produtos da marca de Virginia Fonseca Consumidores alegam que compraram esfoliante da WePink, marca da influenciadora, e receberam produto empedrado Famosos e TV|Do R7 04/06/2025 - 09h08 (Atualizado em 04/06/2025 - 09h08 ) twitter

Consumidores alegam que compraram esfoliante de marca da Virginia e receberam produto empedrado Reprodução/TikTok/@itskevinlopes

Consumidores estão alegando que compraram um esfoliante da WePink, marca de cosméticos da influenciadora Virginia Fonseca, e receberam o produto empedrado. Vários relatos têm viralizado nas redes sociais.

Em um vídeo publicado em maio no TikTok, um influenciador reage ao depoimento de uma mulher que passou pelo problema. Em seguida, ele decide abrir duas embalagens do produto, supostamente recém-compradas, para mostrar se também encontra o defeito.

Quando é retirado da caixa, o primeiro dos esfoliantes apresenta uma aparência comum, com aspecto cremoso. “Não está empedrado, não. Está molinho”, o influenciador comenta. O segundo produto, no entanto, aparece completamente endurecido dentro da embalagem.

“Gente, não é possível”, ele diz enquanto mostra o produto, que permanece estático dentro da embalagem, mesmo quando ela é agitada. “Tem um líquido aqui, mas o resto virou uma pedra. Eu não acredito”.

O vídeo já soma mais de 2.6 milhões de visualizações. Nos comentários, consumidores criticaram a marca. “O meu também virou uma pedra. Até agora nada de mandarem outro”, disse uma pessoa. “Alguém reclamando da WePink? Novidade nenhuma”, escreveu outra.

Além das críticas, usuários também compartilharam como estão lidando com o problema. “O meu chegou normal, passou uns dias ele empedrou. Coloquei 30 segundos no micro-ondas e voltou ao normal”, disse uma mulher. Outra comentou: “Coloquei em banho-maria e deu certo!”.

Houve também quem não se satisfez com as dicas. “Eu, hein. Ter um esfoliante pra toda vez que eu usar colocar em banho-maria”, comentou uma consumidora em outra publicação no TikTok sobre o assunto. “Tenho paciência não”.

No site da empresa, o produto permanece disponível para compra. Algumas das avaliações feitas no anúncio, no entanto, são muito parecidas com os relatos publicados nas redes sociais.

“Os produtos que comprei viraram uma pedra, endureceram tudo. Não dá pra usar e só foi gasto que tive, pois comprei 3 achando que eram bons”, diz uma avaliação feita na segunda-feira (2).

“Produto inutilizável, pois virou uma pedra. O produto empedrou inteiro. Impossível de usar”, escreveu uma mulher no último dia 23.

Com mais de 140 mil queixas no Reclame Aqui, a Wepink tem uma reputação considerada “regular” no site. Embora responda a quase todas as reclamações, o índice de solução é de cerca de 80%, e apenas 62,5% dos consumidores voltariam a fazer negócios com a empresa.

Além disso, mos últimos seis meses, a marca acumulou mais reclamações do que bancos e operadoras de telefonia. A marca ficou na sexta posição do ranking do Reclame Aqui, atrás de empresas como Claro, Vivo e instituições financeiras como Santander, C6 e Inter.

