Entenda o que é febre aftosa, doença da filha de Biel e Tays Reis Nos casos em que afeta seres humanos, a febre aftosa pode causar sintomas como aftas dolorosas na boca e mal-estar Famosos e TV|Do R7 01/07/2025 - 19h35 (Atualizado em 01/07/2025 - 19h35 )

Pietra, filha da cantora com Biel, foi diagnosticada com a febre Reprodução/Instagram

A filha dos cantores MC Biel e Tays Reis, Pietra, de dois anos, foi diagnosticada com febre aftosa. A informação foi revelada pela mãe nas redes sociais, após a criança apresentar lesões na boca, bolhas nas mãos e nos pés e episódios de febre. Tays relatou que a filha tem sentido dores intensas, chora com frequência e não consegue dormir por causa do incômodo.

O caso gerou dúvidas porque a febre aftosa é uma infecção viral típica de animais, especialmente bovinos, suínos, ovinos e caprinos. A doença é causada por um vírus do gênero Aphtovirus e atinge com mais frequência animais de casco fendido, como bois e porcos. Em humanos, a infecção é considerada rara e costuma ocorrer apenas em situações de contato direto com animais contaminados.

Nos casos em que afeta seres humanos, a febre aftosa pode causar sintomas como aftas dolorosas na boca, febre alta, mal-estar, dor muscular e dificuldade para se alimentar. Não há um tratamento específico. O foco é aliviar os sintomas com analgésicos, hidratação e repouso.

No desabafo publicado nas redes, Tays Reis disse que Pietra chegou a ser levada ao hospital, mas não houve melhora. Segundo ela, o diagnóstico foi de febre aftosa, mas a escola da criança havia emitido um alerta recente sobre a Síndrome Mão-Pé-Boca, infecção viral comum na infância e que apresenta sintomas semelhantes. A cantora afirmou que procurará um pediatra e um possível tratamento a laser para aliviar as dores da filha.

A febre aftosa, quando confirmada em humanos, exige atenção médica. Apesar da raridade dos casos, é importante garantir o diagnóstico correto para evitar confusões com outras doenças que causam lesões semelhantes.

