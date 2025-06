Entenda por que Marlon Brandon Silva é chamado de Poze do Rodo Investigado por suposta apologia ao crime e envolvimento com o tráfico de drogas, Poze foi solto na tarde de terça-feira (3) Famosos e TV|Do R7 03/06/2025 - 22h45 (Atualizado em 03/06/2025 - 22h45 ) twitter

Poze deve responder em liberdade à investigação da Polícia Civil Reprodução/Instagram

MC Poze do Rodo, nome artístico de Marlon Brandon Coelho Couto Silva, recebeu o apelido que o acompanha desde os tempos em que ainda vivia na comunidade onde cresceu, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O nome “Poze” surgiu como uma brincadeira entre amigos, em referência à postura confiante e ao estilo de vida que Marlon já ostentava antes da fama, como se estivesse sempre “fazendo pose de artista”. Já o complemento “do Rodo” remete diretamente à Comunidade do Rodo, local onde ele nasceu e que serve de cenário para grande parte de suas músicas.

O nome de batismo do artista também chama atenção. Segundo informações, Marlon Brandon foi uma homenagem da família ao ator norte-americano Marlon Brando, famoso por interpretar Don Corleone no clássico “O Poderoso Chefão” (1972).

A trajetória de MC Poze no funk começou ainda na juventude, após abandonar o envolvimento com o tráfico de drogas. Seu estilo é marcado por letras que retratam a realidade das favelas cariocas, incluindo perdas, violência e o cotidiano dos bailes.

Canções como “Homenagem pra Tropa do Rodo”, “Me Sinto Abençoado”, “A Cara do Crime” e “Vida Louca” o consolidaram como um dos nomes mais populares do gênero.

Contudo, a carreira de Poze também tem sido marcada por polêmicas com a Justiça. O cantor foi preso na madrugada de quinta-feira (26), no Rio de Janeiro, por suspeita de apologia ao crime e ligação com o tráfico de drogas. A operação foi conduzida por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), da Polícia Civil fluminense.

O funkeiro foi solto pela Justiça na tarde desta terça-feira (3). O alvará de soltura foi expedido após decisão do desembargador Peterson Barroso Simão, da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Segundo a investigação, MC Poze é acusado de promover o crime em letras de músicas, apresentações e publicações nas redes sociais. De acordo com as autoridades, diversos shows do cantor ocorriam em áreas sob domínio da facção criminosa Comando Vermelho, com a presença ostensiva de traficantes armados. A polícia apura ainda se integrantes da facção estariam financiando os eventos do artista.

Essa não é a primeira vez que o funkeiro é alvo da Justiça. Em 2019, durante uma apresentação em Sorriso, no Mato Grosso, Poze foi preso por apologia ao crime, corrupção de menores e tráfico de drogas, após uma de suas músicas causar repercussão negativa entre autoridades locais.

Apesar das controvérsias, MC Poze do Rodo se manteve como um dos artistas mais populares do funk carioca. Com quase 12 milhões de seguidores no Instagram e cerca de 6 milhões de ouvintes mensais no Spotify, ele atualmente vive em uma casa de dois andares com piscina, localizada no Recreio dos Bandeirantes, também na Zona Oeste do Rio.

A investigação sobre a relação entre o artista e o tráfico segue em curso. A Polícia Civil do Rio de Janeiro afirmou, em coletiva de imprensa, que vai analisar com profundidade as conexões entre as atividades artísticas de Poze e a atuação de facções criminosas na capital fluminense.

