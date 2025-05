Como é o carro de luxo de MC Poze que foi apreendido pela polícia Cantor diz ter comprado o veículo, avaliado em R$ 717 mil, porque queria um modelo que chamasse atenção e estivesse ‘à sua altura’ Famosos e TV|Do R7 29/05/2025 - 16h16 (Atualizado em 29/05/2025 - 16h23 ) twitter

BMW X6 xDrive40i M Sport, fabricada em 2023, foi comprada em 2023 pelo cantor Reprodução/Instagram

O cantor Marlon Brandon Coelho Couto, conhecido como MC Poze do Rodo, foi preso na manhã desta quinta-feira (29) por agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), no Rio de Janeiro. A detenção ocorreu por meio de um mandado de prisão temporária. O artista é investigado por suposto envolvimento com o tráfico de drogas e por apologia ao crime.

Poze foi levado para a Cidade da Polícia, em Manguinhos, na Zona Norte do Rio. Durante a operação, a Polícia Civil também apreendeu seu carro de luxo, uma BMW vinho avaliada atualmente em R$ 717 mil, segundo a tabela Fipe.

O veículo em questão é o modelo X6 xDrive40i M Sport, fabricada em 2023. Trata-se de um SUV de luxo que não é vendido oficialmente no Brasil, o que torna sua presença nas ruas ainda mais chamativa. Quando foi comprado, o carro era avaliado em cerca de R$ 1,1 milhão.

Com quase cinco metros de comprimento e motor que acelera de 0 a 100 km/h em apenas 4,7 segundos, o modelo alia desempenho a sofisticação. O sistema de som é assinado pela Harman Kardon, os assentos contam com aquecimento próprio e o carro inclui assistente pessoal com tecnologia Alexa, da Amazon.

Entre os destaques estão o painel digital dividido em duas telas de alta definição, uma de 12,3 polegadas e outra de 14,9, sob um único vidro. O interior aposta na redução de botões e em comandos por toque.

Ao mostrar o carro nas redes sociais em 2023, MC Poze comentou a compra dizendo que procurava um modelo que chamasse atenção e estivesse “à sua altura”. Segundo ele, decidiu pela BMW após não encontrar outro veículo que o convencesse em uma concessionária carioca.

Apreensão não é inédita

Essa não foi a primeira vez que a BMW de MC Poze estará no pátio da Cidpol. Em novembro de 2024, o carro já havia sido levado pela polícia durante uma operação que investigava um esquema de rifas ilegais e transferências via PIX. A ação teve como um dos alvos Vivi Noronha, mulher do cantor.

Na ocasião, outros bens do casal também foram confiscados, incluindo joias e dois outros carros: um Land Rover Defender 110 e um Honda. A Justiça autorizou a devolução dos veículos em abril deste ano, mas impôs restrições que impedem a venda ou alteração dos automóveis enquanto as investigações seguem.

Segundo a Polícia Civil, os bens do casal são avaliados em cerca de R$ 3 milhões.

