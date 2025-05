Filho de Marcinho VP, Oruam defende Poze do Rodo após prisão: ‘O cara é exemplo’ Funkeiro é investigado por apologia ao crime e possível ligação com o Comando Vermelho Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/05/2025 - 12h22 (Atualizado em 29/05/2025 - 12h52 ) twitter

Oruam saiu em defesa de MC Poze do Rodo nas redes sociais Reprodução/Instagram; Reprodução/RECORD

O rapper Oruam se manifestou nas redes sociais, nesta quinta-feira (29), em defesa de MC Poze do Rodo, que foi preso durante a madrugada pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. O funkeiro é investigado por apologia ao crime e por um suposto envolvimento com a facção Comando Vermelho (CV).

Nos stories do Instagram, Oruam demonstrou indignação ao ver as imagens de Poze sendo algemado e conduzido pelas autoridades. Em tom de desabafo, ele criticou como a prisão foi conduzida: “Te amo, pai. Maior covardia. Olha o que eles fazem com ele. Vai tomar no c*. O Estado gosta de envergonhar nós”, afirmou o filho de Marcinho VP.

Oruam ainda defendeu a trajetória do amigo e contestou as acusações: “Algemaram o Poze, nem precisa disso. O cara é exemplo para várias pessoas. Todo mundo sabe que isso aí é uma mentira. Ele é cantor. Ele canta em baile de favela. Ele não é envolvido com facção nenhuma, com todo respeito. Maior covardia mesmo.”

Preocupações com as possíveis repercussões também chegaram à família do filho de Marcinho VP. Ele divulgou uma mensagem enviada por sua mãe, Márcia Gama, pedindo cautela diante do cenário: “Meu filho, estou muito triste. Por favor, esses caras estão querendo fazer isso com você. Não dá brecha. Evita”, aconselhou ela.

Durante a ação da polícia, uma BMW vermelha avaliada em R$ 1 milhão foi apreendida. Segundo a investigação, MC Poze se apresentava em comunidades controladas por facções criminosas, principalmente o Comando Vermelho, onde os eventos contavam com a presença ostensiva de traficantes armados que garantiam a segurança.

