Zé Felipe defende Virginia de ataques e revela quem colocou ponto final no casamento Cantor destacou o respeito mútuo entre ele e a influenciadora, principalmente devido à família que construíram juntos Fabíola Reipert|Fabíola Reipert 29/05/2025 - 11h07 (Atualizado em 29/05/2025 - 11h26 )

Zé Felipe defendeu Virginia Fonseca de ataques e se declarou para a ex-mulher Reprodução/Instagram/@zefelipe

O babado da separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca continua rendendo! Depois do choque que foi o anúncio do término, o cantor resolveu aparecer nas redes sociais nesta quinta-feira (29) para dar aquele basta nos ataques que a influenciadora vem recebendo — e ainda fez questão de se declarar, viu? 😳

O filho de Leonardo foi direto ao ponto e pediu para os internautas pegarem leve com a ex-mulher. “Quero pedir do fundo do meu coração mesmo pra todo mundo parar de atacar a Virginia. Não foi ela que terminou esse casamento, a gente entrou num consenso, fui eu e ela, nós dois juntos. E vimos que isso é o melhor pra não dar briga”, contou, visivelmente emocionado.

E não parou por aí! O cantor fez questão de ressaltar que os dois ainda têm muito respeito um pelo outro, principalmente devido à família que construíram juntos: “A gente tem uma família, a gente tem filhos. Então, não tem quem tá sofrendo mais, quem tá sofrendo menos, eu acho que cada um tem uma forma de sofrer. E sei que ela tá com o coração despedaçado, como eu tô também. Eu peço só que parem de inventar coisas, sabe, do fundo do coração mesmo.”

Zé Felipe ainda deixou um agradecimento cheio de carinho para Virginia: “Gratidão define. Obrigada por ser uma mãe maravilhosa pros nossos filhos. Você é uma mulher incrível, e mesmo que a vida siga caminhos diferentes, sempre vou estar aqui pra te apoiar no que precisar.”

Para encerrar, ele concluiu com um recado: “E é isso, a vida que segue, a gente tem que ter uma convivência maravilhosa, e graças a Deus a gente tem. O carinho existe, o respeito existe entre nós, porque o maior presente que eu já tive na minha vida, quem deu foi Deus e a Virginia, e pra ela também.”

É, parece que apesar do fim do romance, o clima entre eles continua de parceria e respeito. Será que é o fim mesmo ou ainda tem faísca nesse fogaréu? 👀

