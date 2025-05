Acabou! Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciam fim do relacionamento A notícia veio a público por meio das redes sociais e foi confirmada pela assessoria de imprensa dos dois O conteúdo Acabou! Virginia... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 28/05/2025 - 19h48 (Atualizado em 28/05/2025 - 19h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Virginia e Zé Felipe (Foto: Instagram) Feed TV

Nesta quinta-feira (27), Virginia Fonseca surpreendeu o público ao anunciar o término de seu casamento com o cantor Zé Felipe, com quem estava casada há cinco anos. O casal, que construiu uma família ao longo da união, é pai de três crianças: Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e o pequeno José Leonardo, de apenas seis meses. Veja nota completa do término, abaixo!

Para mais detalhes sobre essa história emocionante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV.

Leia Mais em Feed TV:

Filha de Flávia Alessandra expõe pressão estética e comparações: ‘Me cobraram por não ter o corpo da minha mãe’

Amiga mostra ‘perrengue’ de Amanda Kimberlly na 25 de março

Bia Miranda revela valor gasto com internação da filha na UTI e preço impressiona