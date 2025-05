Poliana Rocha, mulher de Leonardo, curte post criticando a ex-nora Virginia Fonseca Mãe de Zé Felipe deixou like em vídeo que falava para a influenciadora ter cuidado, caso contrário em breve terá só dinheiro Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/05/2025 - 10h07 (Atualizado em 29/05/2025 - 10h28 ) twitter

Poliana Rocha curtiu vídeo que critica VIrginia Fonseca Reprodução/Instagram/@poliana

Gente, o mundo dos famosos foi sacudido essa semana com o anúncio bombástico da separação de Zé Felipe e Virginia Fonseca! 💔 O casal, que sempre compartilhou tudo com os fãs, pegou todo mundo de surpresa ao divulgar o fim do casamento na última terça-feira (27). E claro, a fofoca não para por aí!

Quem resolveu dar o ar da graça foi Poliana Rocha, mãe de Zé Felipe e mulher do cantor Leonardo. Ela deixou uma curtida bem suspeita em um vídeo da influenciadora Glau Borges, que soltou o verbo sobre o término!

Glau, do jeitinho dela, fez uma análise daquelas sobre a separação. “Para que tanta fama, tanta exposição, tanto dinheiro, se no final você corre o risco de quebrar exatamente o que era motivo para isso tudo? A sua família. Você pode alcançar seus maiores sonhos, você pode virar um fenômeno, ficar extremamente rica, mas e daí? Se o essencial está ruindo, o que sobra?”, questionou. 🔥

Ela ainda foi além, apontando diretamente para a forma como Virginia lida com a fama: “O que me chama atenção nessa história toda é o seguinte: Virginia se tornou uma pessoa com tanta visibilidade que até quando ela erra, age de forma impulsiva, ela é premiada por isso. O engajamento sobe, o hype fica lá em cima, a audiência cresce. A separação vira conteúdo, vira audiência, vira moeda. Só que nem tudo que nos beneficia merece ser exposto. Tem coisa que precisa ser sagrada, tem coisa que precisa ser guardada, tem coisa que mesmo que gere visualização, não merece ser sacrificada. Família é uma dessas coisas.”

‌



E a influenciadora não parou por aí! Falou até de matrimônio: “Não existe casamento sem discórdia. Se você está procurando alguém que nunca vai te contrariar, que nunca vai discordar, já pode parar por aí. Ou vai viver a vida toda sozinha ou vai pular de relacionamento em relacionamento, porque quando a fase da paixão passa, e ela sempre passa, o que sobra são as pequenas discordâncias, os ajustes, as renúncias. Ou você aprende a lidar com isso ou vai repetir esse ciclo para sempre”.

E ainda teve mais alfinetada: “Eles queriam, sim, uma estrutura familiar. Quiseram construir uma história e construíram, mas agora é tão triste que vai quebrar tudo só porque está difícil, só porque a fase está ruim ou o estresse tá alto, mas quem disse que casamento era sobre facilidade? Quem disse que é sobre perfeição? Casamento é sobre compromisso, sobre decisão, sobre lembrar todos os dias do porquê ter começado. E em meio a esse turbilhão de agendas, de compromissos, de contratos, será que eles ainda lembram o porquê?”

‌



Tenso, né? E para fechar com chave de ouro, Glau deu aquele conselho direto para Virginia: “Família precisa de tempo de qualidade, de silêncio, de conversa sem roteiro, de abraço sem ensaio e não adianta, pode ter três filhos, milhões de seguidores, uma conta bancária superrecheada. Se não parar para lembrar o porquê, o para quem e o para quê, tudo vai virando só um movimento, só barulho. Se eu tivesse a oportunidade de dizer só uma coisa para a Virginia, eu diria: ‘Cuidado, menina, senão daqui a pouco você só vai ter dinheiro’”. Eita! 😬

É bom lembrar que, segundo fontes próximas contaram ao Portal Leo Dias, o verdadeiro motivo da separação seria a falta de tempo para ficarem a sós. A vida corrida, cheia de compromissos e com muita gente ao redor teria esfriado o relacionamento do casal queridinho da internet.

‌



Será que tem volta? Ou será que o ‘like de Poliana foi mesmo uma indireta bem direta? Aguardemos os próximos capítulos! 👀

