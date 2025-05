Tatá Werneck é detonada após doar cestas básicas ao Retiro dos Artistas: ‘Cestinha mequetrefe’ Internautas acharam que o valor doado era pouco para alguém com o padrão financeiro da atriz Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/05/2025 - 13h42 (Atualizado em 27/05/2025 - 13h42 ) twitter

Tatá Werneck foi criticada após doação de cestas básicas para o Retiro dos Artistas Reprodução/Instagram

Eita que até quando faz o bem, tem gente para criticar! A atriz e apresentadora Tatá Werneck virou assunto nas redes sociais, mas desta vez o motivo não foi piada ou atuação. Ela decidiu fazer uma doação de cestas básicas ao Retiro dos Artistas, onde mora o ator Marcos Oliveira, o eterno Beiçola. Só que o gesto, que deveria ser aplaudido, acabou gerando burburinho.

Alguns internautas acharam que o valor doado era pouco para o bolso de Tatá. Teve gente chamando a ação de “cestinha mequetrefe” e dizendo que ela “poderia ter ajudado mais”. Um deles disparou: “Tatá ganha milhões e doa R$ 500 de cestas básicas.”

A atriz, no entanto, não deixou barato. Mandou a real no melhor estilo sincerona: “Eu doo para várias instituições todos os meses. Há anos. Nunca divulgo. Só quando aparece um amargo como você.”

E para quem acha que foram só cestas básicas, segundo o próprio Marcos Oliveira, Tatá também bancava o plano de saúde dele antes da mudança para o Retiro.

A direção do Retiro dos Artistas agradeceu publicamente o gesto e exaltou a ação como um “gesto de amor e generosidade”.

Ou seja: enquanto alguns criticam da cadeira de casa, Tatá segue ajudando de verdade — e ainda leva bronca por isso. Vai entender...

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

