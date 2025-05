Bia Miranda surpreende ao revelar conta de mais de R$ 25 mil por três dias de UTI da filha Influenciadora compartilhou nas redes sociais o documento com os custos da internação de Maysha Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/05/2025 - 09h59 (Atualizado em 27/05/2025 - 09h59 ) twitter

Bia Miranda revelou que gastou mais de 25 mil com a internação da filha na UTI Reprodução/Instagram/@biamiranda.real

A influenciadora Bia Miranda abriu o jogo nas redes sociais e deixou muita gente de boca aberta ao revelar o valor da internação da filha, Maysha, na UTI neonatal. A bebê ficou apenas três dias no local, mas a conta ultrapassou a marca dos R$ 25 mil! 😲

Bia, que mostrou o documento com o detalhamento dos custos, tratou o assunto com leveza, mas não escondeu o susto. Ao lado do companheiro, Gato Preto, pai da menina, ela brincou: “É manas, bora fazer dinheiro”.

A reação do público foi imediata. Enquanto alguns seguidores questionaram a ausência de plano de saúde, outros aproveitaram para enaltecer o SUS — o sistema público de saúde brasileiro.

“Tanto dinheiro e não tem um plano de saúde?”, escreveu uma pessoa. “E vamos de viva ao SUS! 😍 Bebês bem cuidadinhos na UTI neo 0800 🥰❤️”, comentou outra.

Apesar da surpresa com a quantia, Bia fez questão de comemorar uma data especial: o primeiro mês de vida da Maysha. A pequena ganhou uma decoração delicada com o tema Branca de Neve na incubadora, e a mãe se derreteu ao mostrar tudo para os fãs.

A bebê segue em recuperação e tem apresentado sinais positivos de melhora. Em recente atualização, Bia compartilhou detalhes do estado de saúde da filha:

“A Maysha já está no bercinho, já está usando roupa. Está com 1,900 kg, quase indo para 2 kg. Com 2,100 kg, ela já vai poder sair. A roupinha está enorme nela, tem que colocar um grampo atrás”, contou.

