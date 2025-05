Ex-namorada de filho de Luciano Huck, Duda Guerra revela tumor no braço Influenciadora foi questionada sobre marca visível e explicou que se trata de um hemangioma Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/05/2025 - 11h16 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h24 ) twitter

Duda Guerra falou sobre tumor benigno no braço Reprodução/Instagram/@dudaa.guerra

A influenciadora Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, filho do meio de Luciano Huck e Angélica, voltou a movimentar as redes sociais ao abrir uma caixinha de perguntas para interagir com os seguidores. 📲

A adolescente fez revelações sobre sua vida pessoal e surpreendeu ao comentar uma marca visível no braço, após ser questionada por um seguidor.

A história começou após o usuário perguntar: “Você tem uma marca no braço, fala sobre, observei, te adoro.”

Duda, então, foi direta ao responder que “é um hemangioma” e explicou: “Um hemangioma é um tumor benigno (não canceroso) formado por um crescimento anormal de vasos sanguíneos”, mostrando até uma foto de quando era bebê. 👶

‌



Outro seguidor foi mais ousado e perguntou: “O que você gostaria de postar, mas não pode?” Sem papas na língua, ela respondeu de forma categórica que “não tem nada que eu não posso postar, minha vida aqui é 100% transparente.”

Além disso, a jovem contou que está estudando à distância, mas fez questão de negar que a mudança tenha relação com o término do namoro com Benício.

‌



Vale lembrar que o fim do relacionamento aconteceu depois que Duda ficou com ciúmes ao saber que Benício recebeu uma solicitação para seguir de outra influenciadora e expôs a situação nas redes sociais. A polêmica ganhou grandes proporções, levando Angélica a se pronunciar por meio de uma carta aberta publicada nas redes. 😬

