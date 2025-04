Marcos Oliveira, o Beiçola, se muda para o Retiro dos Artistas e anuncia retorno ao trabalho Entrega da chave ao ator marcou o início de uma nova fase após anos de dificuldades financeiras Famosos e TV|Do R7 10/04/2025 - 21h04 (Atualizado em 10/04/2025 - 21h04 ) twitter

Marcos Oliveira também anunciou que vai retomar a carreira artística Reprodução/Instagram - @marcosoliveiraator

O ator Marcos Oliveira, de 68 anos, conhecido pelo papel do pasteleiro Beiçola na série “A Grande Família”, passou a morar nesta quinta-feira (10) em uma das residências recém-construídas no Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. A casa foi doada pela atriz Marieta Severo, de 78 anos, colega de elenco de Marcos entre 2001 e 2014.

A entrega da chave ao ator marcou o início de uma nova fase após anos de dificuldades financeiras. Desde 2016, Marcos enfrenta a escassez de trabalhos na televisão e no cinema.

Em 2023, chegou a receber uma ordem de despejo por inadimplência no aluguel e passou a pedir ajuda nas redes sociais. Agora, com moradia garantida no Retiro, o ator afirma que poderá viver com mais tranquilidade ao lado da cadela Lolita, da raça Shih Tzu.

A casa onde viverá leva o nome de “Vila Marieta”, em homenagem à atriz que custeou sua construção. Esta é a sexta residência financiada por Marieta Severo no Retiro dos Artistas.

‌



Em entrevista, Marcos destacou a importância da solidariedade da colega: “É maravilhoso morar em uma casa com esse nome, de uma grande artista que tem consciência da sua função social. O mundo, a vida, ainda vale a pena”, disse, emocionado.

Apesar de ainda não ter falado diretamente com Marieta, o ator agradeceu publicamente pela doação, bem como à atriz Tatá Werneck, que também ofereceu ajuda financeira nos últimos anos.

‌



“Agora posso dormir tranquilo, seguro, com a Lolita. Feliz por saber que a Mel e a Preta, minhas filhas mais velhas, estarão bem também e em um espaço bom e feliz pra elas, onde sempre poderei visitar”, escreveu em publicação nas redes sociais.

O que é o Retiro dos Artistas?

Fundado em 1918, o Retiro dos Artistas é uma instituição voltada ao acolhimento de profissionais do meio artístico em situação de vulnerabilidade.

‌



O espaço oferece moradia individualizada, plano de saúde, atendimento médico e psicológico, fisioterapia, atividades culturais e seis refeições diárias. Atualmente, 50 residentes vivem no local, que é presidido pelo ator Stepan Nercessian e se mantém por meio de doações e trabalho voluntário.

Além de comemorar a nova moradia, Marcos Oliveira anunciou que vai retomar a carreira artística. “Minha cabeça agora está voltada para o trabalho, que é de fato o que me torna vivo”, afirmou.

Ele inicia, na próxima semana, as gravações de um filme e, em seguida, começa os ensaios para um espetáculo teatral previsto para estrear em maio, em São Paulo. “Vamos olhar para a frente, sempre!”, declarou.

