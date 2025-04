‘Eu precisava ser pai de menina, ela amoleceu meu coração’, diz Péricles Em entrevista ao podcast ‘Prosperidade 360º‘, cantor falou da relação com Maria Helena, de 5 anos, e com o primogênito Lucas, de 31 Famosos e TV|Do R7 09/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 09/04/2025 - 02h00 ) twitter

Péricles com os filhos, Lucas e Maria Helena Reprodução/Instagram @pericles - 11.08.2024

Pai de Lucas morato, de 31 anos, e Maria Helena, de 5, Péricles não esconde o orgulho que tem dos dois. O cantor viveu a paternidade em momentos diferentes: tinha apenas 23 anos quando nasceu o primogênito e 50 com a chegada da caçula.

Em entrevista ao podcast Prosperidade 360º, da cantora Luiza Possi, Péricles comentou sobre esse cenário.

“Mudou muito [com a chegada da Maria]. Primeiro, que eu fiquei mais sensível e mais doce. Ela amoleceu um pouquinho mais meu coração, eu precisava ser pai de menina”, declarou, antes de elogiar Lucas. “Ele canta, é um baita compositor, já gravei várias músicas dele.”

O sambista também falou da criação dos filhos e das lições que passou para os dois: “Uma coisa que eu sempre ensinei para os meus filhos, para Maria, principalmente, agora que ela tem 5 anos, eu quero que ela cresça com esse mantra na cabeça, porque meu filho Lucas cresceu com isso. Ninguém é maior que você, mas você não é maior que ninguém”.

Veja a entrevista na íntegra

