Marcos Oliveira, o Beiçola, abre o jogo sobre primeira noite no Retiro dos Artistas Ator se mudou para o local com a sua cachorrinha após anos de dificuldades financeiras Fabíola Reipert 11/04/2025 - 14h13 (Atualizado em 11/04/2025 - 14h39 )

Marcos Oliveira se mudou para o Retiro dos Artistas

O ator Marcos Oliveira, de 68 anos, conhecido por interpretar o personagem Beiçola, mudou-se na tarde da última quinta-feira (11) para o Retiro dos Artistas, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro, acompanhado de uma de suas cachorrinhas.

A entrega das chaves ao artista marcou o início de uma nova fase após anos de dificuldades financeiras. Desde 2016, ele enfrenta a escassez de trabalhos na televisão e no cinema. Em 2023, chegou a receber uma ordem de despejo por inadimplência no aluguel e passou a pedir ajuda nas redes sociais.

Em entrevista ao EXTRA, o artista contou como foi sua primeira noite na nova residência. “Tive uma noite de paz. Estou arrumando tudo ainda, minhas coisas pessoais, mas amei minha casa nova. Agora posso dormir tranquilo, seguro, com a Lolita, a minha filha de quatro patas”, disse.

A preocupação com seus animais era um dos motivos pelos quais Marcos resistia à mudança. As outras duas cadelas do ator foram encaminhadas para um abrigo e poderão ser visitadas por ele.

Sobre a casa onde está morando — doada pela atriz Marieta Severo, sua colega de elenco entre 2001 e 2014 — o artista foi só elogios: “Como não gostar de uma casa com decoração escolhida em seus mínimos detalhes por Marieta Severo? Eu amei”, afirmou.

Segundo ele, agora terá condições de estudar textos, escrever e ensaiar para o seu show: “Vou agora ter paz para focar em trabalhar. Farei um filme na semana que vem e um espetáculo em São Paulo no mês que vem.”

Durante a entrevista, Marcos também agradeceu o apoio da atriz Tatá Werneck. “Tatá me ajuda sempre com a existência dela na minha vida (risos). Paga meu plano de saúde e não deixa faltar médico para mim. Agora no Retiro, vou ter outro plano e esse custo de saúde ela não terá mais comigo”, explicou.

O artista ainda relembrou o golpe que diz ter sofrido, em 2022, por parte de um assessor, o que o deixou com dívidas: “Se eu não tivesse sofrido aquele golpe em 2022, eu jamais teria vindo para o Retiro. Foi esse golpe que sujou meu nome, tirou meu crédito e me deixou com dívidas de quase meio milhão hoje. Por isso não vim antes. Tinha confiança na Justiça.”

No entanto, o ator afirmou que quase três anos se passaram, outras pessoas também foram vítimas do mesmo golpista e, até agora, a única punição foi uma condenação à prisão domiciliar por um processo anterior ao dele: “Enfim, vou trabalhar, pois tenho que limpar meu nome”, finalizou.

O que é o Retiro dos Artistas?

Fundado em 1918, o Retiro dos Artistas é uma instituição voltada ao acolhimento de profissionais do meio artístico em situação de vulnerabilidade.

O espaço oferece moradias individualizadas, plano de saúde, atendimento médico e psicológico, fisioterapia, atividades culturais e seis refeições diárias. Atualmente, 50 residentes vivem no local, que é presidido pelo ator Stepan Nercessian e se mantém por meio de doações e trabalho voluntário.

