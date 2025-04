Eric Dane, estrela de ‘Grey’s Anatomy’ é diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica Doença neurodegenerativa progressiva não tem cura conhecida e causa paralisia motora irreversível Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/04/2025 - 11h38 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Eric Dane revelou que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA) Divulgação

O ator Eric Dane, conhecido por interpretar o Dr. Mark Sloan em Grey’s Anatomy, revelou na última quinta-feira (10) que foi diagnosticado com esclerose lateral amiotrófica (ELA), também conhecida como doença de Lou Gehrig.

Em entrevista à revista People, ele falou sobre o seu estado de saúde e agradeceu o apoio dos familiares neste momento: “Sou grato por ter minha família amorosa ao meu lado enquanto navegamos neste próximo capítulo”.

O artista também afirmou que pretende manter sua rotina de trabalho e, em breve, retornará ao papel de Carl Jacobs na série Euphoria: “Me sinto afortunado por poder continuar trabalhando e estou ansioso para retornar ao set de Euphoria na próxima semana”.

Por fim, Eric Dane pediu, gentilmente, que ele e sua família tenham privacidade neste momento delicado. Ele é casado com Rebecca Gayheart e o casal tem duas filhas, Billie Beatrice, de 15 anos, e Georgia Geraldine, de 13 anos.

‌



A esclerose lateral amiotrófica (ELA) é uma doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva. Ela causa paralisia motora irreversível e morte precoce, em decorrência da perda de funções essenciais, como se movimentar, falar, engolir e, nos estágios mais avançados, até mesmo respirar. Atualmente, não há cura conhecida.

Um dos portadores mais conhecidos da doença foi o físico britânico Stephen Hawking (1942–2018), que recebeu o diagnóstico aos 21 anos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.