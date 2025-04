Netinho fará transplante de medula óssea após ser diagnosticado com câncer raro Cantor está internado em Salvador, na Bahia, e atualizou os seguidores sobre seu estado de saúde Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 11/04/2025 - 12h39 (Atualizado em 11/04/2025 - 12h56 ) twitter

O cantor Netinho, de 58 anos, revelou nas redes sociais, na manhã desta sexta-feira (11), que está internado em Salvador, na Bahia, para dar continuidade ao tratamento contra um câncer raro no sistema linfático. Depois disso, ele deverá passar por um transplante de medula óssea.

Em um novo vídeo publicado no Instagram, o artista atualizou os fãs sobre o seu estado de saúde. “Bom dia, gente. Hoje é o 11 de abril de 2025. Estou aqui no Hospital Aliança Star, em Salvador, Bahia, terminando a segunda fase da minha quimioterapia. Serão seis fases no total”, começou.

Após o término dessas etapas, o cantor realizará o transplante: “No final, haverá um transplante de medula. Sem doador, um transplante de mim para mim mesmo. Vou fazer as fases todas. Tudo indo muito certo. Vamos que vamos. Bom dia!”, afirmou.

Netinho tem utilizado as redes sociais para compartilhar detalhes sobre a evolução do tratamento. No último domingo (6), ele comemorou o ganho de peso: “Durante a primeira fase da quimioterapia, perdi três quilos no hospital. E desde que tive a primeira alta até agora, já ganhei quatro quilos. Olha que maravilha!”.

O cantor estava internado no hospital desde o dia 26 de fevereiro, após relatar dores nas pernas e nas costas. No dia 21 de março, recebeu alta e falou, pela primeira vez, sobre o diagnóstico de um linfoma raro — um tipo de câncer que afeta o sangue, o sistema imunológico e linfático.

Veja o vídeo de Netinho na íntegra:

