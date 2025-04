Cantor Netinho expõe real sobre estado de saúde após internação por quimioterapia Famoso compartilha vídeo do hospital em Salvador e fala sobre nova fase da quimioterapia O conteúdo Cantor Netinho expõe real sobre... Feed TV - Arquivo de Famosos|Do R7 04/04/2025 - 12h29 (Atualizado em 04/04/2025 - 12h29 ) twitter

Netinho (Foto: Instagram)

O cantor Netinho voltou a usar as redes sociais para conversar com seus fãs e compartilhar atualizações sobre sua luta contra o câncer no sistema linfático, diagnosticado no final de março. Internado novamente no Hospital Aliança Star, em Salvador, ele contou detalhes sobre o tratamento e fez questão de reforçar que está bem.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Feed TV e fique por dentro de todas as novidades sobre a saúde do cantor!

