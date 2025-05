Entregador que devolveu carteira do pai de Tatá Werneck fala sobre ato de honestidade

Para A Hora da Venenosa, o entregador que devolveu a carteira do pai de Tatá Werneck falou sobre o ato de honestidade. "Entrei em contato com ele, mas não sabia quem era", contou o jovem motoboy. "Fiquei muito surpreso", completou. E Tatá voltou a elogiar o entregador nas redes sociais. "Ele é um amorzinho, um menino diferenciado", declarou a comediante.



