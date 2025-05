Amado Batista fala sobre diferença de 51 anos com Calita Franciele: ‘No amor não existem regras’ Cantor afirmou que o casal está feliz e foi conquistado pela humildade e pelo caráter da mulher Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/05/2025 - 12h18 (Atualizado em 27/05/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Amado Batista comentou sobre a diferença de idade entre ele e a mulher Reprodução/Instagram/@calitafransouza

O cantor Amado Batista, de 74 anos, completou recentemente dois meses de casado com Calita Franciele, de apenas 23 anos. Isso mesmo, são 51 anos separando os dois! Mas o cantor garante que essa diferença não é problema para o casal e que o amor está mais forte do que nunca.

Em entrevista à revista Quem, o artista foi direto ao ponto: “De forma nenhuma atrapalha. No amor não existem regras. Existem pessoas novas maduras e pessoas mais velhas imaturas. Ela me conquistou pela sua humildade, caráter além de ser uma mulher muito bonita. Estamos felizes.”

E não para por aí! O cantor revelou seu segredo para manter a saúde em dia e a mente equilibrada — que, claro, inclui a companhia da mulher nas atividades físicas.

Amado contou que pedala cerca de 60 km três vezes por semana e nunca consumiu álcool. “Me cuido sim. A saúde é a base de tudo. Gosto de ciclismo. Pedalo uns 60 km por dia três vezes por semana e procuro me alimentar bem, de forma saudável. Nunca bebi nada de álcool e isso me ajudou muito.”

‌



Romântico assumido, o artista ainda confessou que leva o amor muito a sério e que sua postura apaixonada transparece até nas músicas. “Sempre trato a pessoa amada com respeito e carinho. Sou do lema cuide bem do seu amor e viva feliz. Sou um cara romântico mesmo, o amor nunca sai de moda. Por ser assim passo essa verdade quando interpreto minhas músicas românticas.”

A cerimônia de casamento de Amado Batista e Calita Franciele aconteceu no dia 15 de março, na luxuosa fazenda do cantor no Mato Grosso, avaliada em R$ 350 milhões.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.