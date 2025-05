Assessoria de Zé Felipe desmente suposto affair com bailarina: ‘Para gerar engajamento’ Cantor e Virginia Fonseca anunciaram a separação nesta terça-feira (27), e já surgiram boatos sobre o que teria motivado o fim da relação Blog da Thaís Sant'Anna|Do R7 28/05/2025 - 19h35 (Atualizado em 28/05/2025 - 20h22 ) twitter

Zé Felipe e Virginia Fonseca se separaram após 5 anos juntos Reprodução/Instagram @zefelipe

O anúncio da separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe pegou os fãs do casal surpresa na noite desta terça-feira (27). Como todo famoso, principalmente que compartilha nas redes a vida íntima, os dois agora têm que lidar com teorias e boatos que possam justificar o fim do relacionamento.

E foi o que aconteceu. Nesta quarta-feira (28), surgiram na web notícias de que Zé Felipe teria traído Virginia com a dançarina Karol Gerez, que faz parte do balé do cantor. Procurada pelo blog, a assessoria de imprensa de Zé fez questão de desmentir a fake news.

Leia o comunicado:

“Infelizmente, muitas teorias irão surgir. A única certeza que temos é a de não haver prova robusta para provar uma mentira. Durante todo o tempo que estiveram juntos, Zé Felipe e Virginia sempre primaram pela lealdade. A mesma que os fez anunciar a separação. Sendo diretos em sua pergunta, isso não é verdade, trata-se de uma fake news oportuna para gerar especulação e engajamento.”

‌



Separação Zé Felipe e Virginia

O anúncio da separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe dominou rapidamente os assuntos mais comentados nas redes sociais. Casados desde 2020, os dois são pais de três filhos, Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e José Leonardo, de apenas seis meses.

A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do casal e oficializada por meio de um comunicado conjunto publicado nas redes sociais. No texto, Virginia e Zé afirmam que seguirão como amigos para cuidar dos filhos.

‌



“Decidimos que seremos amigos para cuidar do nosso maior bem, nossas bênçãos enviadas por Deus, os nossos três filhos. Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências, porque estes somos nós”, escreveram.

Marketing?

Não demorou muito e nas redes sociais começaram especulações de que a separação, na verdade, seria marketing, ou até uma “cortina de fumaça”, para aliviar a imagem de Virginia. Recentemente, ela prestou depoimento na CPI das Apostas Esportivas, também chamada de CPI das Bets, no Congresso Nacional.

‌



Dias depois, a influenciadora foi anunciada como rainha de bateria da escola de samba Grande Rio, o que gerou uma série de críticas, já que ela nunca foi do ‘universo do Carnaval’, e muito menos frequentadora da agremiação.

Pelo menos, em termos de engajamento, deu certo. Virginia, que havia perdido cerca de meio milhão de seguidores em meio às polêmicas, ganhou mais de 250 mil após o anúncio do término. Zé Felipe também conquistou mais de 100 mil.

