Marketing? Assessoria confirma fim do casamento de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Mudou tudo em questão de minutos! Na noite da última terça-feira (27), Virginia Fonseca e Zé Felipe pegaram o público de surpresa ao anunciar o fim do casamento. Eles fizeram uma publicação em conjunto e escreveram: “Juntos sempre e agora de uma maneira diferente: decidimos que seremos amigos”. As assessorias dos artistas já confirmaram o término, mas a internet especulou se não se trata de uma jogada de marketing para promover uma música de Zé Felipe. O público também apontou que seria uma estratégia para que a empresária e influenciadora digital recupere os seguidores que perdeu recentemente. “Que é muito estranho, é”, comentou Keila Jimenez.



