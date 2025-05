Início rápido e gravidez relâmpago: relembre a história de Virginia e Zé Felipe Relacionamento foi marcado por filhos, negócios milionários, crises públicas e intensa exposição digital Famosos e TV|Do R7 28/05/2025 - 15h07 (Atualizado em 28/05/2025 - 15h07 ) twitter

Virginia e Zé Felipe foram morar junto após 15 dias de relacionamento Reprodução/Instagram

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram na noite de terça-feira (27) o término do casamento após cinco anos de relacionamento marcado por altos e baixos, polêmicas públicas e um patrimônio milionário. O comunicado oficial, publicado nas redes sociais, ressaltou que, apesar da separação conjugal, o casal manterá a amizade para cuidar dos três filhos: Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de oito meses.

O relacionamento, que começou em meio à pandemia de Covid-19, teve início acelerado. Apenas quinze dias após o primeiro encontro presencial, Virginia e Zé Felipe passaram a morar juntos em Goiânia. Dois meses depois, veio a gravidez não planejada da primogênita Maria Alice. Em março de 2021, oficializaram a união em uma cerimônia civil discreta, adiada em parte pelo luto da influenciadora pela perda do pai.

O nascimento dos filhos seguiu com grande repercussão nas redes sociais. Maria Flor chegou em 2022, e José Leonardo, em 2024, batizado em homenagem ao pai e ao avô do cantor. Virginia sempre expôs detalhes da rotina familiar, transformando sua vida pessoal em conteúdo para milhões de seguidores.

‌



Entretanto, a trajetória do casal esteve longe de ser tranquila. Já no início do ano, eles passaram por uma separação temporária de seis dias, causada por uma briga envolvendo Zé Felipe, que chegou embriagado a uma festa na fazenda do pai, o cantor Leonardo. Na ocasião, o cantor chegou a ser grosseiro com a influenciadora, o que intensificou a crise.

‌



Além das desavenças conjugais, Virginia enfrentou uma série de polêmicas públicas. Em maio de 2025, a influenciadora prestou depoimento na CPI das Bets, investigação que apura a participação de celebridades na divulgação de jogos de azar para o público jovem. Virginia negou envolvimento direto em lucros sobre perdas de seguidores, mas o episódio gerou ondas de críticas.

‌



Pouco depois, Virginia foi anunciada como nova rainha de bateria da escola de samba Acadêmicos do Grande Rio para o Carnaval de 2026, decisão que causou controvérsia. A escolha gerou debates nas redes sociais por associar uma figura ligada à promoção de apostas com um evento que celebra movimentos culturais e sociais críticos à desigualdade.

No campo empresarial, Virginia consolidou seu nome com a marca WePink, que em dois anos faturou mais de R$ 378 milhões. O lançamento inicial de uma base de maquiagem gerou críticas pela qualidade, mas a empresa se recuperou com perfumes e body splashes de sucesso comercial. Além disso, a influenciadora expandiu sua linha com suplementos que registraram R$ 107 milhões em vendas apenas no primeiro trimestre de 2024.

A fama digital de Virginia é expressiva, com mais de 53 milhões de seguidores no Instagram e 11 milhões de inscritos em seu canal no YouTube, onde recebe estimativas de até 200 mil dólares mensais em receita.

O patrimônio do ex-casal é avaliado em centenas de milhões, incluindo uma mansão luxuosa em Goiânia com piscina, cinema, sauna, estúdio e outras regalias. O jatinho particular da família, presente da influenciadora a Zé Felipe, está registrado em nome da holding que administra seus negócios, estimado em dezenas de milhões de reais.

Rumores de crise já circulavam nos meses anteriores ao anúncio oficial, especialmente após Virginia enfrentar uma intensa onda de cancelamento relacionada à CPI das Bets. A separação foi comunicada durante uma viagem do casal a Portugal, pegando de surpresa até mesmo familiares próximos.

Apesar do fim do casamento, ambos reforçaram que a separação não é motivo para desvalorizarem tudo o que construíram juntos, destacando a continuidade da parceria na criação dos filhos. A mãe de Virginia, inclusive, declarou ter sido surpreendida pelo comunicado.

