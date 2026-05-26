“TV 3.0 e o futuro da televisão”: André Dias detalha mudanças no “Nas Ideias Podcast” Superintendente institucional da RECORD trouxe visão aprofundada sobre as transformações da televisão

Nas Ideias Podcast é apresentado por Eric Rabelo e Willian Leite Reprodução

O Nas Ideias Podcast, apresentado por Eric Rabelo e Willian Leite, que faz parte do ACLR, a network da RECORD que cresce com você, recebeu um convidado estratégico para o futuro da comunicação no Brasil: André Dias, superintendente institucional da RECORD e vice-presidente da Abratel.

Durante o episódio, o executivo trouxe uma visão aprofundada sobre as transformações da televisão, com destaque para a chegada da chamada TV 3.0, tecnologia que promete revolucionar a forma como o público consome conteúdo.

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Ao longo da conversa, André explicou que a televisão sempre teve como essência a conexão com o público, mas que agora esse processo se torna ainda mais interativo e personalizado.

Segundo ele, a nova fase permitirá que o telespectador participe ativamente da experiência, com recursos que vão além da transmissão tradicional.

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O bate-papo também abordou os desafios para a implementação da tecnologia no Brasil, incluindo questões regulatórias, custos de adaptação e a necessidade de alinhamento com a indústria.

Apesar dos obstáculos, André destacou que a evolução é inevitável e acompanha o comportamento cada vez mais digital da audiência.

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Outro ponto de destaque foi a estratégia digital da emissora, com a criação do ACLR, considerado hoje uma das maiores networks de televisão no YouTube.

A iniciativa reúne centenas de canais e impulsiona conteúdos das afiliadas e produções próprias, ampliando o alcance e a distribuição do material da Record no ambiente digital.

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Segundo André, o projeto reforça o posicionamento multiplataforma da emissora, permitindo que conteúdos regionais ganhem visibilidade nacional e até internacional, além de gerar novas oportunidades comerciais e de audiência.

A entrevista ainda trouxe bastidores do funcionamento da Record, estratégias de distribuição de conteúdo e o papel das afiliadas na construção de uma rede nacional forte e conectada.

Com uma conversa rica em informação e análises sobre o futuro da mídia, o episódio reforça a proposta do Nas Ideias Podcast de trazer debates atuais e relevantes para o público. Assista:

ACLR: A network da RECORD que cresce com você!