Jatinho, milhões no banco: como Virginia e Zé Felipe podem dividir patrimônio após a separação Influenciadores teriam um patrimônio estimado em mais de R$ 400 milhões, o que inclui a mansão da família, no Rio de Janeiro Famosos e TV|Do R7 29/05/2025 - 02h00 (Atualizado em 29/05/2025 - 02h00 )

Jatinho que Virginia Fonseca deu para Zé Felipe está no nome de uma holding Reprodução/Instagram/Virginia Fonseca

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o término do casamento após cinco anos de relacionamento. Nesse período, o casal construiu um patrimônio e aumentou a fortuna em conjunto. Agora, tudo que eles conquistaram juntos deve ser dividido em partes iguais.

O motivo é que eles se casaram no regime de comunhão parcial de bens. A própria influenciadora falou a respeito em seu canal, em 2022. “Eu tenho o meu trabalho e eu tenho o meu dinheiro, o Zé Felipe tem o trabalho dele, tem o dinheiro dele. Na nossa conta, fica dinheiro dele e o meu dinheiro, mas se for parar para analisar, é meu e dele tudo porque a gente é casado com regime de comunhão parcial de bens. Tudo que a gente construir é nosso”, disse.

Em termos práticos, isso quer dizer que todos os bens adquiridos por Virginia e Zé Felipe durante o casamento pertencem aos dois. No momento do divórcio, esses bens serão divididos igualmente entre eles. Isso inclui dinheiro na conta bancária, investimentos e imóveis. Até as dívidas que o casal possa ter contraído podem entrar na conta.

A influenciadora e empresária Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe possuem um patrimônio estimado em mais de R$ 400 milhões. Juntos, os influenciadores faturaram com publicidade, lançamento de músicas e negócios no ramo de produtos de beleza.

Em seu depoimento à CPI das Bets, no Senado, Virginia Fonseca disse que o faturamento de apenas uma de suas empresas, a WePink, no ano passado, foi de R$ 750 milhões.

A casa em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, que frequentemente aparece nas publicações nas redes sociais do ex-casal, foi comprada por R$ 27 milhões.

O jatinho particular da família, presente da influenciadora a Zé Felipe, está registrado em nome da holding que administra seus negócios, estimado em cerca de R$ 17 milhões. Por isso, ele pode ter um destino diferente na hora da partilha do patrimônio.

Holding é uma empresa ou sociedade. Se ela pertencer exclusivamente à Virginia Fonseca, o jatinho não entra automaticamente na divisão de bens do casal.

O que cada um conquistou ou já possuía antes da união também não entra nessa divisão.

Apesar do fim do casamento, ambos reforçaram que a separação não é motivo para desvalorizarem tudo o que construíram juntos, destacando a continuidade da parceria na criação dos filhos. Eles são pais de Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2, e de José Leonardo, de oito meses.

