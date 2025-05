Frase enigmática chama atenção no término de Virginia Fonseca e Zé Felipe

Virginia Fonseca e Zé Felipe anunciaram o fim do casamento na última terça-feira (27) e pegaram todo mundo de surpresa, até a mãe da influenciadora digital. Uma frase enigmática chamou atenção no anúncio do término: “Optamos pela honestidade e não por uma vida de aparências”. Os dois ficaram cinco anos juntos e se casaram com comunhão parcial de bens, ou seja, tudo que foi adquirido após o casamento pertence aos dois. “Era um casal bem midiático, que expunha toda a hora a vida na internet”, analisou Fabíola Reipert. Em vídeo, Virginia e Zé Felipe negaram que o anúncio seja “marketing” ou estratégia. “Vamos continuar [sendo] uma família”, declarou Virginia.



