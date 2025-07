Fabiano Menotti sofre acidente de carro; relembre outros casos envolvendo artistas Músico que faz dupla com César Menotti não sofreu ferimentos e foi às redes sociais contar o que aconteceu Famosos e TV|Do R7 14/07/2025 - 19h45 (Atualizado em 14/07/2025 - 19h52 ) twitter

Cantor sertanejo foi às redes sociais contar sobre o acidente Reprodução/Instagram

O cantor Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, se envolveu em um acidente de carro no domingo (13), em Juiz de Fora, Minas Gerais. A colisão entre dois veículos aconteceu por volta das 17h, no km 771 da na BR-040. O músico não sofreu ferimentos e usou suas redes sociais para relatar o que aconteceu.

“Vocês devem ter visto as notícias de um acidente que nós sofremos hoje. Eu e o Heleno [ Eliziario, secretário do músico], vindo de Belo Horizonte pro interior do Rio de Janeiro, para Cordeiro, pro show de hoje. Tivemos um livramento muito grande na [BR] 040, bem próximo a Juiz de Fora, mas, graças a Deus, apesar do carro ter acabado, nós estamos muito bem. Eu tô zerado, graças a Deus. O rapaz que tava no outro carro também tá 100%, tá zerado. É um livramento que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deu”, afirmou.

RESUMO DA NOTÍCIA Fabiano Menotti, da dupla com César Menotti, sofreu um acidente de carro sem ferimentos em Minas Gerais.

Ele usou suas redes sociais para compartilhar que tanto ele quanto o outro motorista estão bem.

O acidente se soma a outros casos trágicos envolvendo artistas, como Cristiano Araújo e João Paulo.

Casos de acidentes com artistas revelam a vulnerabilidade nas estradas e as consequências graves de tais eventos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

O caso vem se somar a outros acidentes automobilísticos que envolveram artistas consagrados no país. Infelizmente, alguns casos tiveram desfechos trágicos. Relembre:

Cristiano Araújo

Cristiano Araújo emplacou sucessos como “Você Mudou” e “Maus Bocados” Reprodução/Instagram

O músico sertanejo, conhecido por sucessos como “Efeitos”, “Você Mudou”, “Maus Bocados” e “Cê Que Sabe”, tinha 29 anos quando sofreu um acidente que levou sua vida e deixou milhares de fãs arrasados. Em 24 de junho de 2025, o carro onde ele estava capotou em um trecho entre Morrinhos e Pontalina, em Goiás. Cristiano Araújo foi arremessado para fora do carro e chegou a ser levado ao hospital de helicóptero, mas não resistiu aos ferimentos.

Zé Neto

Cantor Zé Neto sofreu dois acidentes em menos de um ano Reprodução/ Record

O cantor sertanejo, que faz dupla com Cristiano, sofreu dois acidentes em menos de um ano. Em dezembro de 2023, Zé Neto, capotou o carro em Fronteira, cidade mineira que fica a 60 quilômetros da cidade paulista. O segundo acidente foi em setembro de 2024, quando andava de quadriciclo em uma trilha. Ele passou por um buraco e bateu em um ferro. Nos dois casos, Zé Neto precisou ficar internado para atendimento médico.

Hugo

Cantor sertanejo Hugo sofreu um traumatismo craniano em um acidente no Mato Grosso do Sul Reprodução/Instagram

O cantor sertanejo Hugo, da dupla com Raphael, sofreu um traumatismo craniano em um acidente em Dourados, no Mato Grosso do Sul, enquanto voltavam para Goiânia após um show, em maio deste ano. O músico chegou a perder a memória e disse não se lembrar do acidente, nem dos momentos anteriores ao acontecimento. Hugo dirigia o carro e estava com seu irmão e mais dois amigos.

João Paulo

João Paulo voltava de um show em São Caetano do Sul (SP) quando sofreu um acidente em seu carro Reprodução/Rede Record

João Paulo voltava de um show em São Caetano do Sul (SP) quando sofreu um acidente em seu carro, que bateu no canteiro central, capotando e pegando fogo, em 1997. O cantor, que fazia dupla com Daniel, ficou preso entre as ferragens e morreu carbonizado aos 37 anos.

Claudinho

Buchecha (esquerda) presenciou o acidente que matou Claudinho Reprodução/ Record TV

O cantor Claudinho morreu em um acidente de carro há 23 anos, em 13 de julho de 2002. O músico voltava de um show em Lorena, São Paulo, quando seu carro perdeu o controle e bateu em uma árvore, na Via Dutra, na altura de Seropédica, Rio de Janeiro. No momento do acidente, chovia muito. Seu parceiro Buchecha viajava em outro veículo, logo atrás do carro de Claudinho, e presenciou o acidente. A morte do músico encerrou de forma trágica a carreira da dupla, que emplacou sucessos como “Quero Te Encontrar” e “Só Love”.