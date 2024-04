'Fala Brasil' bate recorde de audiência, com mais que o dobro da concorrente em SP e no Rio Jornal também foi vice-líder absoluto com o dobro da concorrente

'Fala Brasil' é exibido de segunda a sábado 'Fala Brasil' é exibido de segunda a sábado (Divulgação/RECORD)

Exibido logo após o Balanço Geral Manhã, oFala Brasil também bateu recorde de audiência do ano, em São Paulo, na manhã desta quinta (8), com média de 4,3 pontos. A atração já tinha alcançado a melhor audiência de 2024 há menos de um mês, no dia 10 de janeiro, quando registrou 4,2 pontos de média.

No ar das 8h40 às 10h, o jornalístico, comandado por Mariana Godoy e Eduardo Ribeiro, anotou ainda pico de 4,7 pontos e share de 16,6% e. No mesmo horário, o SBT, também com o Primeiro Impacto, ficou com menos da metade da média do Fala Brasil, 2 pontos.

No Rio de Janeiro, o jornalístico assegurou 3,2 pontos de média, o dobro do SBT, que obteve apenas 1,6 ponto na mesma faixa, pico de 3,8 pontos e share de 11,8%, também garantindo a vice-liderança absoluta.