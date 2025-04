Fátima Bernardes relembra fim de casamento com Bonner: ‘Não havia polêmica entre nós’ Apresentadora foi casada por 26 anos com o jornalista; juntos, eles tiveram três filhos Famosos e TV|Do R7 03/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 03/04/2025 - 02h00 ) twitter

Fátima e Bonner foram casados por 26 anos e tiveram três filhos juntos Fotos de Reprodução/Instagram @fatimabernardes - 29.11.23 e @realwbonner - 27.08.22

Fátima Bernardes e William Bonner se separaram há quase dez anos. Na época, o fim do casamento dos jornalistas chocou muita gente, e até hoje ainda é assunto. Fátima contou — em entrevista ao podcast Prosperidade 360º, apresentado pela cantora Luiza Possi — que chegou a ouvir algumas pessoas dizendo que deixaram de acreditar no amor, após o término dos dois.

“Tivemos um casamento super bem-sucedido. Foram 26 anos, com três filhos maravilhosos (os gêmeos Beatriz, Vinícius e Laura). Claro que sim [ainda dá pra acreditar no amor]. Foi o amor que permitiu que a gente vivesse 26 anos juntos. E também foi a maturidade e a inteligência que fizeram com que a gente desse esse ponto final na hora que achou que não estaria mais caminhando juntos e não mais para o mesmo destino”, afirmou a jornalista.

Fátima também reforçou que, enquanto casados, ela e Bonner nunca tiveram a relação exposta negativamente.

“Você nunca viu uma briga, uma nota, uma falta de delicadeza de nenhum dos dois, porque nunca houve. Não havia entre nós nenhuma polêmica. Eu acho que havia muita sabedoria. Então, eu sempre disse: ‘Sim, eu nunca deixei de acreditar no amor’.”

Há sete anos, a jornalista namora o deputado Túlio Gadêlha. Já Bonner tem um relacionamento com a fisioterapeuta Natasha Dantas desde 2018.

Assista ao episódio do podcast na íntegra

